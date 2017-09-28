Baykal'dan Çeşme ziyareti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Badar, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul eski Milletvekili Mehmet Sevigen, ayrıca Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal ile birlikte Çeşme'ye kısa bir ziyarette bulundu. Baykal ve beraberindekileri, Çeşme CHP İlçe Sekreteri Veysel Ayhan, Çeşme eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, ve partililer karşıladı.Kaynak: DHA
CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaşehir'deki Üzüm Mitingi'ne katılması nedeniyle, Baykal'ı, İlçe Sekreteri Veysel Ayhan ağırladı. Ayhan, Deniz Baykal ve beraberindekileri, ilçenin markalaşmış yerlerinden Rumeli Pastanesi'nde ağırlayarak, sakızlı muhallebi ve sakızlı dondurma ikram etti. Çeşme Çarşısı'nda vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Baykal, kısa ziyaretinin ardından Alaçatı çarşısını da gezerek ilçeden ayrıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.