Bayraklı'da bir 'tık' yetiyor

İzmir’de ilk kez Bayraklı Belediyesi’nin 2014 yılında hayata geçirdiği kent bilgi sistemi projesi her yıl yenilenerek geliştiriliyor. 2009’dan 2014 yılına kadar İlçe sınırları içinde yer alan cadde ve sokakları dijital ortama aktaran Bayraklı Belediyesi, web sitesi üzerinden ilçenin tüm imar değişikliklerini sokak ve caddelerin 3 boyutlu olarak görüntülenmesini sağlıyor. Aynı zamanda belediye müdürlükleri de bu sistem üzerinden envanter oluşturarak bir tıkla sorun yaşanan bölgeye anında müdahale ediyor

Bayraklı Belediyesi 2014 yılında başlattığı kent bilgi sistemini her yıl geliştirerek vatandaşların işlemlerini ve belediye çalışmalarını hızlandırıyor. www.bayrakli.bel.tr internet adresinden kent rehberi ikonunu tıklayan herkes Bayraklı’nın sisteme entegre edilen hava fotoğrafları ile cadde ve sokakların gelişimini 3 boyutlu olarak görebiliyor. Sistem sayesinde ilçenin 2009’dan 2016 yılına kadar nasıl değiştiği, yatırımların hangi bölgelere yapıldığı rahatlıkla takip edilebiliyor. Birim müdürlükleri projelerle ilgili işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabiliyor. İzmir’de ilk kez 2014 yılında Bayraklı Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu proje ile birim müdürlükleri Bayraklı’nın tüm sokak, cadde görüntülerini takip ederek her türlü bilgiye görsel olarak ulaşıp, yapılacak çalışmaları zaman kaybetmeden sistem üzerinden görüntülüyor.



BİR TIKLA HER ŞEY GÖRÜLÜYOR



Mali Hizmetler Müdürlüğü sistem üzerinden konutların kaç katlı olduğunu, reklam tabelalarının ölçülerini tespit ederek vergileri daha sağlıklı şekilde alırken, Fen İşleri Müdürlüğü de yolların asfaltlanması, yolun uzunluğu, genişliği; kilit parke taşı döşenecek sokak ve caddelerin ölçümlerine kadar tüm bilgileri bu sistemle takip edebiliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ise; kaçak yapıların tespitini sağlarken, sistem sayesinde kentin 2009-2016 yılı görünümünü, arazi kullanım kararlarına bilgisayar üzerinden erişim imkanı buluyor.



TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, teknolojiyi iyi kullandıklarını belirterek, “Kent bilgi sistemi sayesinde bir tıkla birçok bilgiye anında ulaşıp gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz. Kent bilgi sistemimizin kapsama alanını daha da geliştirdik. Her yıl yenileyeceğiz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet sitemiz üzerinden istedikleri bilgiye ulaşabilecek” dedi.