Bayraklı'da çocuklar için diş fırçalama eğitimi

Ağız ve diş sağlığı alanında verdiği ücretsiz hizmetle birçok belediyeye örnek olan Bayraklı Belediyesi, çocuklara küçük yaşta diş fırçalama ve bakımının önemini aşılıyor. Belediyenin diş hekimleri, 15 mahalledeki kütüphanelerde buluşmalara katılan çocuklara yapmaları gerekenleri uygulamaları olarak anlatıyor

Bayraklı Belediyesi vatandaşların diş sağlığından yakından ilgileniyor. Adalet Mahallesi'nde ve 75. Yıl Mahallesi'nde 2'şer, Onur Mahallesi'ndeki amfi tiyatroda, Gümüşpala düğün salonu ve Nafiz Gürman Mahallesi'nde birer ağız ve diş sağlığı merkezinde dolgu, diş temizliği ve çekimi gibi işlemler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl binlerce kişinin faydalandığı bu hizmet vatandaşlar tarafından takdir görüyor.



Alışkanlık kazanmalılar



Çocukların küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması için de farklı çalışmalar yapan Bayraklı Belediyesi diş hekimleri, okulların açılmasıyla birlikte çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme çalışması başlattı. Kütüphanelerde gerçekleşen buluşmalarda çocuklara diş sağlığının önemi ve bu konuda yapmaları gerekenler anlatılıyor. Ayrıca çocuklara, diş fırçalamanın önemini vurgulayan hikayeli küçük el kitapçıkları veriliyor.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Belediye olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Hiç şüphesiz her şeyin başı sağlık! Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetimiz yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren diş fırçalamaya alışması için de farklı etkinlikler düzenliyoruz' dedi.





