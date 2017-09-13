Bayraklı'da kaza iki can aldı!

İzmir Bayraklı'da dün meydana gelen kazada iki arkadaş hayatını kaybetti

Bayraklı'da kaza iki can aldı!

Kaza dün sabah saat 07.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bornova'dan Bayraklı yönüne doğdu giden bir araç, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan yamaca çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü 57 yaşındaki Hasan Kapsal ile yanında bulunan arkadaşı 55 yaşındaki Ali İhsan Akdemiröz olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölen iki arkadaşın cesetleri olay yerine gelen ambulanslar tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Güvenlik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kaza
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