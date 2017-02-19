Bayraklı'da Mayıs sonuna kadar çocuklar için tiyatro

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro şenliği öğrencilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Her hafta cumartesi belirlenen saat ve kültür merkezinde sahnelenen oyunlar renkli görüntülere sahne oluyor. Yarıyıl tatilinde başlayan etkinlikler Mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak sürecek

Bayraklı Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde başlayan çocuk tiyatrosu şenliği devam ediyor. Her hafta sonu farklı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşuyor. Toplamda 20 tiyatro oyununun sahneleneceği tiyatro şenliği binlerce öğrenciye moral kaynağı oluyor. 27 Mayıs'a kadar sürecek tiyatro oyunları İhsan Alyanak, Postacılar İsmet İnönü ve 75'inci Yıl Kültür Merkezlerinde sahneleniyor.

28 Ocak Cumartesi günü başlayan ve her hafta sonu farklı oyunlarla yüzlerce öğrenciyle buluşan oyunlar çocukların sanata yönelmeleri, sosyalleşmeleri ve hafta sonlarını iyi değerlendirmeleri açısından da önemli yer tutuyor.



Farklı oyunlar



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, öğrencilere yönelik yarıyıl tatilinde başlatılan uygulamanın önemine değinerek, 'Çocuklarımızın hafta sonlarını iyi değerlendirmelerinde tiyatronun büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın okul ve derslerden arta kalan zamanlarını daha verimli kullanabilmelerini ve eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlamak istedik. Ücretsiz etkinliklerimiz için tüm çocuklarımızı Kültür Merkezlerine bekliyoruz' dedi.