Bayraklı Belediyesi, kadınların el emeği, göz nuru dikiş-nakış, ev aksesuarı ve takı-tasarım ürünlerini sergilediği Sevgi Yolu’ndaki Kadının Emek Dünyası'nı baştan sona yeniledi. Bayraklı’nın hamarat kadınları yeni mekanlarında ürünlerini sergileyerek ev ekonomilerine destek olmaya devam ediyor

Kadınların ev ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla 2009 yılında Bayraklı’da kurulan Kadının Emek Dünyası her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Takı-tasarım ve ev aksesuarları ile ilgilenen her kesimden vatandaşın ilgi odağı haline gelen merkezde dönüşümlü olarak stant açan kadınlar yaptıkları ürünleri satışa sunuyor. Bayraklı’nın emekçi kadınları ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söylüyor. Öte yandan Bayraklı Belediyesi emekçi kadınların daha modern bir ortamda satış yapabilmesi için çalışma ortamlarını baştan sona yeniledi. Çalışmalar nedeniyle bir müddet kapalı kalan emek dünyasında kapılar yeniden açıldı.





BİZ DE MUTLU OLUYORUZ



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamaları için onlara gereken desteği veriyoruz. Sevgi Yolu’ndaki kadının emek dünyasında kadınlarımız dönüşümlü olarak onlar için kurduğumuz stantlarda her biri kendi el emekleri olan çeşitli ürünleri sergiliyorlar. Herkes kendisi için burada bir şey bulabilir. Ürün yelpazesi gerçekten çok geniş… Emekçi kadınların kimi kazandıklarıyla çocuğunun okul giderlerini karşılıyor kimi evine ekmek götürüyor. Bizler de onlara elimizden desteği veriyoruz. Ayrıca yaptığımız son çalışmayla orayı daha modern bir hale getirdik. Eksiklerini giderdik. Herkesi Kadının Emek Dünyası’nı ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.