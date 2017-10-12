Bazada yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik' davasında tahliye yok

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, geçen yıl, yanmış cesedi bazanın içinde bulunan 25 yaşındaki Sibel Çelik'i öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Salman Yılmaz ile henüz yakalanamayan kardeşi Halil Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Salman Yılmaz'ın tahliye talebi reddedildi.

Geçen yıl 12 Temmuz'da, Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde bir kadının yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığı ve evin ateşe verildiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, öldürülen kişinin Sibel Çelik olduğu anlaşıldı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz'ın olaydan 6 ay önce tanışıp, sevgili oldukları ve nişan hazırlıkları yaptıkları tespit edildi. Sibel Çelik'in katil zanlısı olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz tutuklandı. İki kardeş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Selman Yılmaz, Sibel Çelik'in annesi Cemile Çelik, babası Süleyman Çelik, tarafların avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sanem Deniz Kural katıldı. Mahkeme heyeti, Selman Yılmaz'a telefon kayıtlarıyla ilgili gelen bilirkişi raporu konusunda bir diyeceği olup olmadığını sordu. Söz verilen sanık, "Olay günü saat 21.00 sıralarında ben kardeşim Halil'in evine geldiğimde Sibel evdeydi. Ben eve geldiğimde Sibel evden ayrıldı. Ben saat 22.00 sıralarında evden ayrılarak arkadaşım Ercan'ın evine gittim. Yoldayken Ercan'ı aradım. O gün içinde bir daha telefonumu kullanmadım. Ayrıca kardeşim Halil olaydan sonra annemi aramış. Annem ise böyle bir olayı gerçekleştirdiyse gidip teslim olmasını istemiş. Kardeşim Halil ise böyle bir olayı kesinlikle yapmadığını, ancak uyuşturucu ile ilgili kaydı olduğu için teslim olmayacağını söylemiş" dedi. Salman Yılmaz ayrıca suçsuz olduğunu öne sürüp, tahliyesini talep etti.



Mahkeme başkanı, sanıkların ve Sibel Çelik'in olay gününe ait cep telefonu sinyalleri ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna ek olarak, sinyallerin harita üzerinde işaretlenerek ek bir rapor hazırlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, firari sanık Halil Yılmaz hakkındaki yakalama kararının devamına, ağabeyi Selman Yılmaz'ın tahliye talebinin yine reddine karar vererek, davayı erteledi.



Duruşma sonrası ölen Sibel Çelik'in ailesiyle birlikte basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sanem Deniz Kural, "Kadın cinayetlerinde sanıkların tahrik indiriminden yararlanmak için ifadeler verdiğini görüyoruz. Bu tür davalarda sanıkların en ağır cezayı alması için duruşmaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Ayrıca firari sanık Halil Yılmaz'ın en kısa sürede yakalanmasının istiyoruz" dedi.





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