Beleriç Restaurant açıldı

İtob Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni lezzet durağı Beleriç Restaurant, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İTOB Organize Sanayi Bölge Müdürü Mutlu Kenanoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı

Beleriç Restaurant, deneyimli aşçıları, genç, dinamik kadrosu ve zengin mönüleriyle İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara ve tüm İzmirliler'e hizmet verecek. Beleriç Restaurant Genel Müdür Yardımcısı ve Gastronomu Yeliz Atilla, İTOB'a uygun kurumsal yapıda bir işletme olarak hizmet vermenin ilk hedefleri olduğunu dile getirdi. Alanında usta aşçılarla İtalyan, Meksika ve Türk mutfağından oluşan geniş bir lezzet yelpazisiyle her damağa hitap edececeklerini kaydeden Atilla, "Gastronomi alanında akademik eğitim almış bir ekibimiz var. Bu bizim en güçlü yanlarımızdan biri" dedi.



İŞ DÜNYASINA HİTAP EDECEK



İş dünyasına hitap edecek konseptleriyle bölgedeki çok önemli bir eksiği gidereceklerini vurgulayan Yeliz Atilla, "Bölgemizde fabrika ve işletme çalışanlarının öğle yemeklerinde vakit geçirebileceği ve misafirlerini ağırlayabilecekleri bir mekanın eksikliği bulunuyordu. Beleriç Restaurant ile birlikte bu önemli ihtiyacı gidermiş olduk. Bu anlamda da çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Bu da yaptığımız işin ve bulunduğumuz yolun ne kadar doğru olduğu konusunda bizi motive ediyor. Restoranımızda kırmızı et lokomotifinde bir mönümüz var. Ancak hafif yemekleri seçecekler için de zengin fırsatlar sunuyoruz. Bunların yanı sıra; fastfood sevenler için hazırladığımız özel ürünlerimiz de bulunuyor. Aynı zamanda günün yorgunluğunu atmak isteyen çalışanlar için de içeceklerini yudumlayabilecekleri nezih bir mekan olma özelliği taşıyoruz" diye konuştu.



DEMİRTAŞ: "BELERİÇ'İ YAŞATMAK BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"



Beleriç Restaurant'ın açılışında konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İTOB Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında şık ve nezih bir restoranın açılmasından mutlu olduklarını dile getirdi. Eğitimli genç bir işletmeci olan Gastronom Yeliz Atilla'nın heyecanını ve kalite anlayışını Beleriç Restaurant ile İTOB'a taşıdığını kaydeden Demirtaş, "İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde şık ve nezih bir mekanın eksikliğini hissediyorduk. Restoran hayalimizi gerçekleştirmek adına açtığımız ihaleyi genç bir girişimci arkadaşımızın kazanmasından mutluyuz. İzmir Ticaret Odası ve üyeleri olarak Beleriç Restaurant'ın yaşamasını sağlamak bizim elimizde. İTO olarak Beleriç Restaurant'a katkı koymak önceliklerimiz arasında. Kurumsal kimliğimizle örtüşen şık ve nezih restoranımızda misafirlerimizi ağırlayarak Beleriç'in uzun ömürlü sağlayacağız. İTOB'a böyle güzel bir mekan kazandırdıkları için tüm Atilla ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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