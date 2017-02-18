Bergama mezbahası tamam, sıra Ödemiş'te

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay faaliyeti durdurulan Bergama Mezbaha sı'nı iyileştirme çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamladı ve yeniden bölgenin hizmetine sundu. Şimdi sırada Ödemiş var

AB'ye uyumlu hale getirilecek

16 Ocak'ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan Bergama Mezbahası, Büyükşehir Belediyesi'nin 1 aydan kısa bir sürede tamamladığı iyileştirme çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Bergama ve yakın çevresine hizmet verecek "onay belgesi" olan başka bir mezbaha bulunmaması nedeniyle soruna hızlı bir çözüm arayan giren Büyükşehir Belediyesi, belirlenen eksikleri çok kısa süre içinde tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tesise iki adet hijyen bariyeri kuruldu. Bıçak stelizatörü ve lavabolar alındı ve montajı tamamlanarak kesim kanalına bağlantıları yapıldı. Alet ve ekipmanlar için dezenfeksiyon odaları oluşturuldu. Sakatat odalarında temiz ve kirli alan geçişini engellemek için revizyon yapıldı. Personel için yeni soyunma odası inşa edildi. Son olarak da sevkiyat rampaları düzenlendi.İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 14 Şubat günü yaptığı denetimlerin ardından Bergama Mezbahası günlük 30 büyükbaş, 90 küçükbaş kesim kapasiteli olarak "onay belgesi" almaya hak kazandı. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda yeniden kesim yapılmaya başlandı.Bu arada, 2014 yılından sonra ilçe belediyesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Bergama Mezbahası'nın 5996 sayılı yasa gereği Avrupa Birliği standartlarına göre modernize edilmesi için ihale de yapıldı. Önümüzdeki günlerde sonuçlanacak ihale çerçevesinde mezbahadaki teknolojik donanım, hat ve makineler yenilenecek.Ödemiş Mezbahası'nın modernizasyonu için de ihale sürecini başlatan Büyükşehir Belediyesi, gereken teknolojik donanımı satın alarak mezbahanın yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak.