26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bergama'da feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu yaralandı

    İzmir'in Bergama İlçesi'nde, refüje çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 16:02
    Bergama'da feci kaza: Anne öldü, baba ve oğlu yaralandı
    Bugün saat 09.30 sıralarında, Can Çağlayan yönetimindeki 07 ATU 73 plakalı otomobil, Bergama- Dikili karayolu Agrobay Kavşağı'nda, kontrolden çıkıp, refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü Can Çağlayan'ın kemer takmadığı belirlenen arka koltuktaki eşi Gizem Çağlayan ile 1 yaşındaki oğlu Eymen Çağlayan, kırılan camdan yola fırladı. Gizem Çağlayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobili kullanan eşi Can Çağlayan ile oğlu Eymen Çağlayan yaralandı. Kazanın meydana geldiği kavşaktaki Agrobay Seracılık'a ait ürünlerin satıldığı stanttaki görevli, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı baba- oğula ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Eymen ameliyata alınırken, durumu ağır olan babası Can Çağlayan, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baba- oğulun hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Çağlayan Ailesi'nin Antalya'dan tatil için Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Bergama, Bergama Kaza

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz