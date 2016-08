Haber Kaynağı: DHA

Bugün saat 09.30 sıralarında, Can Çağlayan yönetimindeki 07 ATU 73 plakalı otomobil, Bergama- Dikili karayolu Agrobay Kavşağı'nda, kontrolden çıkıp, refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü Can Çağlayan'ın kemer takmadığı belirlenen arka koltuktaki eşi Gizem Çağlayan ile 1 yaşındaki oğlu Eymen Çağlayan, kırılan camdan yola fırladı. Gizem Çağlayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobili kullanan eşi Can Çağlayan ile oğlu Eymen Çağlayan yaralandı. Kazanın meydana geldiği kavşaktaki Agrobay Seracılık'a ait ürünlerin satıldığı stanttaki görevli, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı baba- oğula ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Eymen ameliyata alınırken, durumu ağır olan babası Can Çağlayan, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baba- oğulun hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Çağlayan Ailesi'nin Antalya'dan tatil için Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.