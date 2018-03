Binlerce kişi, şehitler için yürüdü

Bayraklı Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Sevgi Yolu Atatürk anıtında bir araya gelen binlerce kişi 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açarak, belediye binasına kadar yürüdü. Gazileri meclis salonu ve makamında ağırlayan Başkan Hasan Karabağ, “Biz Atatürk’ün askeri olmaya devam edeceğiz. Kimse bizi yıkamaz, yok edemez. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi

Kahraman şehitleri anma ve Çanakkale zaferi kutlama etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapan Bayraklı Belediyesi, şehitler haftası çerçevesinde yine coşkulu bir tören düzenledi. Sevgi Yolu’ndan başlayan kortej yürüyüşüne Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla birlikte bandonun çaldığı marşları hep bir ağızdan söyleyen coşkulu kalabalık, Bayraklı Belediyesi hizmet binasına kadar yürüdü. Korteje çarşı esnafı ve evlerden de vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Bayraklı Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.



“BAYRAKLI İLKLERİN İLÇESİ OLDU”



Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı, “Bayraklı yeni kurulan ilçemiz olmasına rağmen her şeyin ilkleri Sayın Başkanımız Hasan Karabağ ile başlamıştır ve devam etmektedir. Her gün yeni bir ilke imza atmayı seviyor. Söz konusu vatansa, Cumhuriyet, Atatürk ve bayraksa bu konuda kesinlikle asla taviz vermemektedir. Çanakkale’de, Kurtuluş savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da, Afrin’de, Güneydoğu’da şehit düşenlerin anısına bu program düzenlenmiştir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.



“ATATÜRK’ÜN ASKERLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



“Bu etkinlikle birlikte, Bayraklı’nın yeni tören alanı artık burası olsun” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Karabağ ise, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Yaklaşık 5 bin kişilik alanı hep böyle anlamlı etkinliklerde doldurmalıyız” diye konuştu. Karabağ, “Çanakkale’de kimler bizi işgal etmek istediyse, kurtuluş savaşında da onlar işgal etti. Sevgili Atatürk ve arkadaşlarının çabalarıyla cumhuriyet kurulduktan sonra yine yıkmak isteyenler de aynı ülkeler ve aynı kafalar... Ve yaptıkları en büyük organizasyonla; batılı güçler, dinimizi kullanarak şeriat düzenini getirip, kolayca bölmek ve yutmak istiyorlar. Türk bayrağı, ondan sonra cumhuriyet, ondan sonra da Atatürk yolundan ayrılmamamız gerekiyor. Bugün gazilerimiz ve şehitlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarmasaydı hangi camide ezan okunacaktı? Hangi camide Türk bayrağı asılacaktı? Yer gök kilise olmayacak mıydı? Ezan sesi duyabilecek miydiniz? Siz nasıl bir inanç sahibisiniz ki bu ülkeyi kurtaran Atatürk’ü dinsizlikle ve hainlikle suçlayabiliyorsunuz? Bu ülkenin güçlerini eline geçirip, Arap Cumhuriyeti yapıp, kaynaklarını sömürüp ve Amerika’dan, Batı’dan yönetmek isteyenlere yine en büyük cevabı Atatürk’ün askerleri bizler vereceğiz. Biz Atatürk’ün askerleri olmaya devam edeceğiz. Kimse bizi yıkamaz, bizi kimse yok edemez. Çünkü biz İzmir’den başlayan bir savaşın kahramanlarıyız. Hasan Tahsin ile başladı, 9 Eylül’de bitti. İzmir varken siz hiçbir şey yapamayacaksınız” dedi.



HER ŞEY BU VATAN İÇİN...



Türkiye gündeminin her gün farklı konularla değiştirilemeye çalışıldığına dikkat çekerek, tartışma konusu olan İstiklal Marşı’nın kesinlikle değiştirilemeyeceğini vurgulayan Karabağ, “Siz İstiklal marşını ruhunuzda yaşatmıyorsunuz anlaşılan, biz yaşatıyoruz. Onu değişik formasyonlara sokup, yok noktasına getiremezsiniz. Biz ölünceye kadar İstiklal marşımızı böyle söyleriz. Siz ne yaparsanız yapın! Ama bu ülke İstiklal marşını böyle kabul etmiş insanların şehitliği ve gaziliği ile kuruldu” diye kaydetti. 29 Ekim gösterileri sonrası yurt içi ve dışından birçok mesaj aldığını ve insanların duygu dolu ifadelerle etkinlikten övgüyle bahsettiğini anlatan Başkan Karabağ, “ 29 Ekim’de yaptığımız gösteriden sonra Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanından sevgili Atatürkçülerin maillerini alıyorum. Gözyaşları içinde okuduklarını ve izlediklerini söylüyorlar. Aslında biz çoğuz, kuvvetliyiz ama yeterince organize değiliz. Bizim yola çıkmamız gerekiyor. Durmak yok. Bu vatan için, cumhuriyet için ve Atatürk için... Koltuk sevdalıları, koltuklarınızı bırakın bir kenara... Belediyeler gelir geçer, her şey biter ama ülke kalmalıdır, çocuklarımız kalmalıdır, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke kalmalıdır. Şehitler haftanız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.



Törenin ardından Başkan Karabağ, gazileri önce meclis salonunda sonra ise makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, günün anısına Başkan Karabağ’a teşekkür plaketi verdi.