Bir gün değil, her gün dostuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Hayvanları Koruma Günü'nde sevimli dostlarını ziyarete gelen çocukları ağırladı. Hayvan figürlü tişörtleriyle gelen minik öğrenciler, hazırladıkları herkese önemli mesajlar verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde 2 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Kalabalık bir grup olarak parka gelen İzmir Türk Koleji 2. sınıf öğrencileri, ‘Hayvanların yaşamalarını yok etmeyelim’, ‘Sadece 4 Ekim’de değil her gün dostuz’, ‘Biz hayvanları koruyoruz ya siz?’ yazılı dövizlerle bu anlamlı güne ayrı bir renk kattı.

Aslandan zürafaya, fillerden ayıya kadar pek çok türü yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, hayvan figürlü tişörtleriyle dikkat çekti. Kendi elleriyle hazırladıkları bal kabaklı özel menüyle hem lemurları hem de fil ailesini besleme olanağı bulan minik öğrenciler, hayvanların beslenmeleri sırasında da çok keyifli anlar yaşadı. Çocuklar, fillerin barınağına önceden girip hazırladıkları yemekleri alana bıraktı; sonra da fil ailesinin nasıl yemek yediğini gördü. "İzmir" isimli fili sloganlarla karşılayan çocuklar, lemurları elleriyle beslerken de hem heyecanlandı hem de çok eğlendi.

Doğal Yaşam Parkı’nı çok seviyoruz

8 yaşındaki Nehir Şen, çizgi filmden gördüğü lemurları eliyle beslemenin şaşkınlığı içerisinde olduğunu belirterek, “İlk başta çok korktum ama daha sonra çok sevimli geldi bana lemurlar. Burada adını bilmediğim çok hayvanı görme fırsatı buldum” dedi.

Minik öğrencilerden Renktuğ Çelik, lemurları elleriyle besleyerek korkusunu yendiğini söylerken, Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanları ziyaret ettiklerini söyleyen Ece Vapurcu, “Tişörtlerimizin hepsinde farklı hayvanlar var. Bugün hayvanlara bir sürü hediye yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik. Onları çok sevdik. Doğal Yaşam Parkı’na 5. kez gelişim ve burayı çok seviyorum” diye konuştu.