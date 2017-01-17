BİSİM'le birlikte İzmir'de bisiklet kullanımı arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Ocak 2014’te start verdiği bisiklet kiralama sistemi “BİSİM”, 3 yıl içinde hayatımıza çok şey kattı

İzmirliler için bisiklet, BİSİM sayesinde spor ve hobi aracı olmaktan çıktı. Bisiklet kullanımıyla birlikte satışları da arttı. Metro ve İZBAN’da sağlanan kolaylıkla, İzmir’de hatırı sayılır bir kesim, uygun hava koşullarında işine bisikletle gidip gelmeye başladı. Bisikletlilere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği bilincine sahip insanların çoğalmasıyla trafikte saygı ve empati yaygınlaştı.



“Bisiklet kenti İzmir” hedefinde önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Ocak 2014 tarihinde hizmete aldığı BİSİM’de “1 milyon kullanım” sınırına ulaşıldı. Sahilevleri ile Mavişehir arasındaki sahil şeridi boyunca oluşturduğu bisiklet yollarıyla güvenli ve keyifli sürüş imkanı yaratan Büyükşehir Belediyesi’nin kiralık bisiklet uygulaması BİSİM, 33 istasyon, 700 park yeri ve 500 bisikletle kısa süre içinde büyük ilgi gördü. BİSİM’le birlikte İzmirlilerin yaşamında çok şey değişti.



BİSİM’le hayatımızda neler değişti?



- BİSİM, hiç aklında yoksa bile, İzmirlileri bisiklete binmeye heveslendirdi. Bisiklet satışları arttı, kullanımı çok yaygınlaştı.



- Eskiden çocukların karne hediyesi olarak bakılan bisiklet, İzmir’de hem sağlıklı yaşam hem de ulaşım için kullanılır oldu.



- İZBAN ve metronun bisikletle seyahate olanak sağlamasıyla birlikte ‘katlanabilir bisiklet’ satışında artış oldu.



- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yollara yerleştirdiği bilgi ekranlarındaki ‘bisikletin ulaşım amaçlı kullanımına yönelik’ mesajlar, olumlu etki yarattı.



- Spor ve hobi dışında günlük kullanım da başladı. İzmir’de önemli bir kesim, artık uygun hava koşullarında işine bisikletle gidip geliyor.



- Trafikte bir bisikletli görüldüğünde nasıl hareket edilmesi gerektiği bilinci oluştu.



İşte BİSİM istasyonları



Sahilevleri, İnciraltı Rekreasyon Alanı, İnciraltı Kent Ormanı, Göztepe Köprü, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Üçkuyular İskelesi, Susuzdede, Köprü, Karantina, Karataş, Konak Metro, Konak İskele, Pasaport İskele, Vasıf Çınar, Ali Çetinkaya Bulvarı, Alsancak İskele, Alsancak Garı, Liman, Meles Rekreasyon Alanı, Bayraklı İskele, Bayraklı Nikah Salonu, İZBAN Turan İstasyonu, Alaybey Tersane Cafe, Karşıyaka İskele, Karşıyaka Evlendirme Dairesi, Yunuslar, Bostanlı İskele, Bostanlı Spor Tesisleri, Bostanlı Odağı, Mavişehir Balıkçı Barınağı, Mavişehir, Doğal Yaşam Parkı, Kuş Cenneti..





17 saat kesintisiz hizmet



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem kentliler hem de çevreyi yakından gözlemlemek isteyen turistler tarafından büyük ilgi gören bisiklet kiralama sistemi “BİSİM”in ücreti, her saat için 2,60 TL. BİSİM üye kartı ile kiralamada herhangi bir depozito işlemi bulunmuyor. Kredi kartı ile bisiklet kiralamadaki 25 TL'lik depozitoya ait provizyon saat 24.00'da çözümleniyor. İzmir’in akıllı bisiklet sistemi, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında hizmet vermiyor.