Bornova Belediyesi'nden sağlık atılımı

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile Türkiye’ye örnek olan Bornova Belediyesi sağlık alanındaki çalışmaları ile de öne çıkıyor

Evde bakım hizmetleri ve hasta nakil çalışmalarında bu güne kadar 93 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştiren Bornova Belediyesi, yeni alınan ambulansla daha da güçlendi. Bornova’daki iyiliklerin herkesin beraber çalışmasıyla çoğalacağına belirten Başkan Olgun Atila, “Yeni ambulansı ile daha fazla vatandaşa, daha çok hizmet verebileceğiz” dedi.



Sağlık alanında örnek çalışmalara imza atan Bornova Belediyesi, her geçen yıl daha çok vatandaşa sağlık hizmeti ulaştırıyor. 2010 yılında hizmete başlayan Sağlık Köyü ile bu güne kadar 93 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirildi. Yaşlı, bebek, gebe ve loğusa dönemindekilere evde bakım hizmeti sağlanırken, zayıflamak isyen vatandaşlara da diyetisyen gözetiminde yardım ediliyor.



Ayrıca Bornova Belediyesi Sağlık Köyü içinde diş bakım hizmetleri verilirken, yürüyemeyecek durumda olan hastalar için de hasta nakil ambulansı sağlanıyor. İçinde sağlık görevlisi de bulunan araç sayesinde hastaların sağlık kuruluşlarına ve evlerine gidiş gelişleri kolaylaştırılıyor. Bugüne kadar nakil ambulansıyla 6 bine yakın sefer gerçekleştiren Bornova Belediyesi, yeni alınan araç sayesinde daha çok vatandaşın yardımına koşmayı hedefliyor.



Yeni ambulansla daha hızlı hizmet



İzmir Sanayici İşadamları Derneği’nin (İZSİAD) katkılarıyla Bornova Belediyesi bünyesinde alınan ambulans düzenlenen törenle hizmete başladı. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’un da katıldığı törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yeni ambulansla daha fazla vatandaşa hizmet götüreceklerini ifade ederek“Kentimizdeki iyilikleri birlikte çoğaltıyoruz. Güçlü bir sağlık ekibine sahibiz. Vatandaşlarımız için verdiğimiz sağlık hizmetlerini her geçen gün arttırmak hedefiyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.Törende Başkan Atila, İZSİAD’ın Bornova Belediyesi ile birlikte yaptığı çalışmalar için Hasan Küçükkurt’a teşekkür plaketi de verdi.



Bornova Belediye binası önünde yapılan törende hasta nakil ambulansını inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ambulansın ilk sürüşünü de kendi gerçekleştirdi.



