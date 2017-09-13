Bornova'da 122 çocuk sünnet edildi

Bornova Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Büyük bir heyecana sahne olan şölende 122 sünnet çocuğu ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdi. Müzikler eşliğinde eğlenen çocuklar üstü açık otobüslerle de Bornova Turu yaptı. Şölenin finali ise Pınarbaşı’nda yapıldı. Sünnet olmanın heyecanını yaşayan çocukları eğlencelerinde Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da yalnız bırakmadı

Bornova Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni’ni bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlikte 122 sünnet çocuğu ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Minikler, önce Bornova Büyük Park içinde biraraya gelerek orkestranın çalıdığı müzikler ve palyaçolarla eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üzeri açık tur otobüsüyle Bornovna turuna çıkarıldı.



Renkli görüntülere sahne olan turun ardından Pınarbaşı’ndaki şölene geçildi. Çocuklar İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla salona giriş yaptı. Tüm masrafları Bornova Belediyesi’nce karşılanan etkinlikte çeşitli ikramlarda yapıldı. 122 çocuğu ve ailelerini bu mutlu günlerinde Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve eşi de yalnız bırakmadı. Onların heyecanlarına ortak olan Atila çifti, çocuklara kol saati hediye etti. Şölene meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye bürokratları da katıldı.



Çocuklara ve ailelerine seslenen Başkan Olgun Atila, “Çocuklarımızın özel gününde sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük mutluluk. Bizlere güvenerek çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz i,çin çok teşekkür ederiz. İnşallah huzur ve barış içinde bir gelecekleri olsun.Bu tkinlikte bizlere destak veren herkeze teşekkür ederiz” dedi.



