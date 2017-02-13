Bornova'da 5 dönümlük park yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafından Bornova Rafet Paşa Mahallesi'nde yapımına başlanan 5 dönümlük yeni park hem bölgeye nefes aldıracak hem de estetik olacak

Kazandırdığı yeşil alanlarla bir yandan kentin yeşil dokusunu güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da İzmirlilere nefes alacakları yeni cazibe merkezleri yaratıyor. Bornova Rafet Paşa Mahallesi'ndeki 5110 metrekarelik alanda yapımı sürdürülen park da bunlardan biri.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ve uygulama çalışmaları başlatılan yeni semt parkının içerisinde 2210 metrekare yeşil alanın dışında, 597 metrekarelik çocuk oyun alanı, kondisyon ve basketbol sahası ve parkı çevreleyen 225 metre uzunluğunda tartan pist bulunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanının üzerini gölgeleme amacıyla 300 metrekarelik bir alanı 'estetik görünümlü asma germe örtü' sistemiyle kapatıyor. Bornovalılara yeni bir nefes olacak Rafet Paşa parkıyla hem yeni bir cazibe merkezi kazanılacak, hem de bölgedeki çocuklar ve gençler yeni buluşma alanına kavuşmuş olacak.



