Bornova'da afet toplanma alanları 60'a çıktı

Bornova Belediyesi, ilçeye yeterli hizmet sunamayan 11 afet toplanma merkezi sayısını 60'a çıkardı ve yeni noktalar AFAD ile paylaşıldı

Ülkemizin gördüğü en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümü yaklaşırken acılar tazeliğini koruyor. Bornova Belediyesi de olası afetlere karşı hazırlıklarını birkaç koldan sürdürüyor. Bornova Belediyesi, kendi bünyesinde 1032 kişilik Afet Gönüllüleri Topluluğu oluşturdu. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliği yapılarak mahallelerde eğitimler sürdürülüyor. 11 olan ilçedeki afet toplanma alanlarının sayısını da 60'a çıkaran çalışma AFAD bildirildi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ülkemizin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, 'Bilimsel veriler ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tedbirler olası afetlere karşı yaşamsal önem taşıyor' dedi.



Ege Bölgesi'nde son günlerde art arda meydana gelen sarsıntılar afetlere karşı tedbir konusunu sürekli gündemde tutuyor. Ülkemizin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümü yaklaşırken acılar tazeliğini koruyor. Bornova Belediyesi olası afetlere karşı hazırlıklarını birkaç koldan sürdürüyor.

Afet bilinci oluşturmak için belediye çalışanlarına ilk yardım eğitimi veriliyor. Öte yandan ilçedeki Afet Toplanma Alanları sayısını 11'den 60 çıkaracak çalışma AFAD'a bildirildi. Belirlenen alanlar, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların yazılı olduğu tabelaların asılacağı, etrafı açık ve her türlü ihtiyacın hemen karşılanabileceği park, spor alanı, otopark, pazaryeri gibi kamusal yerlerden oluşuyor.



1032 kişilik Afet Gönüllüsü



Bornova Belediyesi, İzmir Afet Müdahale Planı ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içinde yer alarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde Afet Gönüllüleri Topluluğu kuruldu. İnşaat Mühendisleri Odası ile yapılan işbirliğiyle mahallelerden ve belediye çalışanlarından gönüllüler eğitiliyor. Belediye çalışanlarından oluşan 1032 kişilik Afet Gönüllüleri Topluluğu hazırlıklarını tamamladı. Deprem veya benzeri afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilmesi amacıyla oluşturulan topluluk, uzman ekipler gelene kadar geçen süre içinde vatandaşların can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapacak.



Eğitim alıyorlar



Bornova Belediyesi Afet Gönülleri Topluluğu'na katılanlar; temel afet bilinci, koordinasyon, afet psikolojisi ve acil durum gibi eğitimleri alıyor. Ayrıca temel ilk yardım eğitiminde acil müdahale yöntemlerini ve ambulans gelene kadar kişiyi hayatta tutmanın yollarını öğreniyor. Bornova Belediyesi vatandaşların Temel Afet Bilinci konusunda bilinçlendirerek olası bir afet durumunda çıkacak kaosun da önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenlenen seminer ve panellerin yanında ilçe sınırları içinde bulunan okullarda da gençlere ve çocuklara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet sırasında doğru hareket yöntemleri ve sonrasında neler yapılması gerektiği uzmanlar tarafından anlatılıyor.



Ümitsiz değiliz



Ülkemizin Birinci Derece Deprem Kuşağı'nda olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı OIgun Atila, 'Olası afete hazırlıklı olmak için yürütülen projeleri hayati öneme sahip. Deprem bir doğa gerçeği. Biz bu gerçeği bilerek ümitsizliğe kapılmadan bilimsel veriler ışığında çözümler bulma yolunda çalışıyoruz. Bunun için her mahallede Afet Gönüllüleri Topluluğu kurma çalışmalarına başladık. Belediye içinde de 1032 kişilik bir ekip oluşturduk. Ayrıca şu an 11 olan toplanma alanı sayısını 60'a çıkarıyoruz. Tedbir ve hazırlık çalışmalarımızı birkaç koldan sürdürüyoruz' dedi.