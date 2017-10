Bornova'da aşure kazanları kaynadı

Bornova Belediyesi’nin Gökdere Mahallesi’nde düzenlediği aşure buluşmasında kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Köy Meydanı’nda pişirilen aşurenin konuklara dağıtıldığı buluşmada, Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan cemevinin de açılışı yapıldı

Bornova Belediyesi’nin Gökdere Mahallesi’nde her yıl düzenlediği Aşure Günü’nde binlerce İzmirli paylaşımın, birlik ve dayanışmanın simgesi olan aşure etrafında birleşti. Gökdere Köyü Semal Ekibi ve Zülfikarım Alevi Derneği Semah Ekibi’nin sahneye çıktığı Buluşma’da, Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilgiç, Alevi Dedesi Besimi Akyüz, Gökdere Mahallesi Muhtarı Atanan Budak, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, aşurenin anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Yolcu Bilgiç bağlamasıyla sahneye çıkıp deyişler de söyledi. Aşure Günü’nde biraraya gelen İzmirliler kazanın etrafında lokma duasını yaptıktan sonra Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ilk aşureleri dağıttı. Daha sonra Bornova Belediyesi’nin yapımına katkıda bulunduğu Gökdere

Mahallesi Kültür ve Cemevi’nin açılışı yapıldı.



Gökdere Mahallesi Muhtarı Atanan Budak, Aşure Günü nedeniyle tüm İzmirlileri mahallelerinde ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, “Aşure Günü organizasyonumuz her sene gelişerek ve büyüyerek devam ediyor. Bornova Belediyesi’ne bu anlamlı organizasyonu için teşekkür ediyoruz” dedi. Muhtar Budak, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya bir teşekkür plaketi de verdi.



Alevi Dedesi Besimi Akyüz, Gökdere Mahallesi’nin cemevine kavuşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Akyüz, Cemevi’nin yapılması konusunda Bornova Belediyesi’nin katkıları için teşekkür etti. Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilgiç, alevilerin ibadet şeklinin cem olduğunu belirterek, Allah ile kulun arasına kimsenin giremeyeceğini söyledi.



Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Kerbela’da Hazreti Hüseyin’in ve beraberindeki 72 kişinin şehit edildiğini hatırlatarak, “Bu kanayan yara hepimizin ciğerini yakmaktadır. Mevlanalar, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emreler bu topraklardan çıkmıştır. Bu öğretiler bu değerler bizi bir ararada tutmaktadır. Bu ay yıldızlı al bayrağımız altında birlik ve beraberlik içinde olmaktan başka yaşama şansımız yoktur” dedi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Aşure Günü’nün düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.Başkan Atila ; “Bu vatan altında bu Cumhuriyet altında Atatürk’ün ilkelerinin ışığında hep birlikte kardeşçe ve barış içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için aramızdaki bütün kırgınlıkları bir kenara bırakarak, bulunduğumuz her alanda daha çok çalışacağız. Bugün de bir Kerbela içindeyiz. Tarihten ders çıkarmamız gerekiyor. Hep birlikte mücadele edip birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Birbirimizi ötekileştirmeden 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı elele verelim” diye konuştu.