Bornova'da kadınlar üreterek kazanıyor

Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Bornova'yı güzelleştirmek ve kadınların aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. 3 yıldır birçok alanda faaliyetlerini sürdüren kooperatif, 2017 yılı Olağan Genel Kurulunu da Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi

Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde 2015 yılında faaliyete geçen ve kadınların üretimlerinin değerlendirilmesini hedef edinen Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi faaliyetlerine devam ediyor. Bornovalı kadınları üretime teşvik ederek aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla el emeği ürünler yaparak satış yapmalarını sağlayan kooperatif, farklı konularda da eğitimler düzenliyor. Bir yandan üretimlerini, diğer yandan eğitimlerini sürdüren kadınlar, çeşitli kermeslere, festivallere ve fuarlara katılarak stant açıyor, yaptıkları el işi ürünler için toplu siparişler alıyor. Ayrıca ev yapımı yiyecekler ile de bir çok yere hizmet veriyor. Büyükpark içinde bulunan kooperatif binasında siparişle hazırlanan yemekler kafelere ve spor kulüplerine gönderiliyor.

Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 2018 yılı hedefleri ve bütçesi hakkında da bilgi paylaşılırken,

2017 faaliyet ve denetim kurulu raporları da Kooperatif Başkanı Hürriyet Yıldız tarafından okunarak üyelere çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılması kadar ekonomik yaşamda yer almaları çok önemli. Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bu amaçla kuruldu. Kısa zamanda da büyük bir gelişim sağladı. Amacımız tüm kadınlarımızın ekonomik hayata katılmasına katkı sağlamak" dedi.