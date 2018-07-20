Bornova'da sokak hayvanlarına hizmet

Bornova Belediyesi, hasta ve yaralı hayvanların tedavisi ile kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması gibi hizmetleriyle sokak hayvanlarının en büyük koruyucusu oluyor. Hayvan sahiplendirme, kısırlaştırma, aşılama ve işaretleyip alındığı ortama bırakma gibi hizmetlerde öncü olan Bornova Belediyesi, 'Bir kap su' kampanyasıyla sokak havyanlarının yaz aylarında susuz kalmaması için de çalışıyor

Bornova Belediyesi, başta hasta ve yaralı hayvanların tedavisi olmak üzere kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması gibi hizmetleriyle sokak hayvanlarının koruyucusu oluyor. Sokak hayvanlarının tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak yapan Bornova Belediyesi, hayvan ambulansı, sokak hayvanları kliniği, beslenme odakları ve kedi evi gibi hizmetleriyle can dostlarının yardımına koşuyor.

Hayvan ambulansı

Bornova Belediyesi hayvan ambulansı, yaralı ya da acil tedaviye ihtiyaç duyan sokak havyvanları için aralıklız çalışıyor. Hayvan ambulansı günde ortalama 10 sokak hayvanını bulundukları yerden alıp Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne getiriyor.

Büyükpark'ta klinik hizmetleri

Büyükpark içinde yapılan klinikte, gönüllü hayvanseverler tarafından getirilen kedilerin kısırlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların sokak hayvanları ve sahipli hayvanlarla ilgili şikayetleri de yerine gidilerek değerlendiriliyor.

Susuz kalmasınlar diye

Havyanlara verilen bakım ve tedavi hizmetlerinin yanısıra özellikle yaz aylarında sokak hayvanlarının susuz kalmaması için 'beslenme odakları' da Bornova'daki tüm parklarda önemli bir işlev görüyor.

Rehabilitasyon merkezi

Bornova Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik olarak verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak için Pınarbaşı'nda Kedi Köpek Rehabilitasyon Merkezi'ni de hayata geçiriyor. Merkez, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesi ve normale dönmeleri için kullanılacak.

Bornova, onların da evi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, sokak hayvanlarıyla ilgili tüm sorunları gidermek için çalıştıklarını belirterek, 'Sokak hayvanları bizimle aynı havayı soluyan, aynı kenti, çevreyi paylaştığımız değerli varlıklar. Onların aç susuz kalmaması, tedavilerinin yapılması çok önemli. Bornova onların da evi. Bu anlayışla onlar için de çalışıyoruz. Bu hizmetleri verilmesinde görev yapan tüm arkadaşlarıma, sokak hayvanları konusundaki duyarlılıklarıyla öne çıkan Bornova halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.

