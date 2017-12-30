Bornova ışıl ışıl oldu

Yaklaşan yenil yıl öncesi Bornova Belediyesi kentin pek çok noktasını ışıklarla süsledi. Havanın kararması ve ışıkların belirginleşmesiyle ortaya çıkan manzaralar görenleri hayran bırakıyor. Işıktan bir gerdanlık ilçenin üzerini sarıyor ve manzaraları doyumsuz hale getiriyor

Bornova Belediyesi ekipleri yoğun ve titiz bir çalışmayla ilçenin pek çok noktasında ışıklandırma çalışması yaptı. Bu çalışmalar sonunda ilçe adeta ışıktan bir gerdanlığa büründü. Havanın kararması ve ışıkların belirginleşmesiyle ortaya çıkaran doyumsuz manzaralar görenleri hayran bırakıyor.



İlçenin simgelerinden biri olan Büyükpark’ta geçen yıl yenilenen havuz çevresindeki ışıklar en favori alanlar arasında yer alıyor. Havuz ve çevresindeki ışıkların ahengi adete büyüleyici bir hava veriyor. Bornova Belediyesi’nin yeniden düzenlediği Küçükpark da ışıkların ilgi çektiği bir başka alan. Bornova’nın tarihi Cumhuriyet Meydanı ve Çamdibi Atatürk Parkı da ışıklandırmalarıyla dikat çekiyor.



Öte yandan yine bu yıl içinde açılışı yapılan Atatürk Mahallesi’ndeki Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi de ışıklarla süslendi. Havanın kararması ile doyumsuz bir görünüme kavuşan bir başka alan da Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı öncesi İzmir’in seyrettiği Belkahve’de oluşturulan Ata Evi oldu.



Ayrıca ışıklandırma seyesinde Bornova’nın başka pek çok noktasında da benzer görüntüler oluştu.





