Bornova parke taşında tasarruf yapıyor

Altyapı çalışmaları yapılırken bozulan parke taşlar Bornova Belediyesi’nin tasarruf anlayışı sayesinde yeniden değerlendiriliyor. Kazılan yollardaki parke taşlar yenileriyle değiştirilirken, eski parke taşlardan kullanılabilir olanları çeşitli projelerde kullanılıyor

Bornova Belediyesi, altyapı çalışmaları sırasında kazılan yollardan çıkan parke taşlarından kullanılabilir olanları yeni proje alanlarında değerlendiriyor. Bu kapsamda Çamdibi ve Altındağ Bölgesi’ndeki altyapı çalışmaları sırasında deforme olan parke taşlar, depoya kaldırıldı. İçlerinden kullanılabilir olanları ayrılarak Bornova Stadı için yapılan otoparkın zemin döşemesinde kullanıldı. Doğanlar’da 1410 sokak ile 1421 sokak kesişiminde kalan yaklaşık 6 bin metrekarelik otoparkın tamamı ikinci el parke taşlarıyla döşendi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, altyapı çalışmaları sırasında kazılan yollardaki parke taşların yüzde 30 ile yüzde 50 oranları arasında deforme olduğunu belirterek, “Bu alanlarda yeni parke taşlar kullanılıyor. Yollarımız eski haline getiriliyor. Çalışmalar sırasında çıkan taşların yeni proje alanlarında kullanılmasıyla önemli bir tasarruf yapmış oluyoruz. Bütün çalışmalarımızda ve hizmetlerimizde tasarrufu ön planda tutuyoruz, bu anlayışla çalışmaya da devam edeceğiz. Tasarrufla elde ettiğimiz kaynakları yine yurttaşlarımıza hizmet için kullanıyoruz” dedi.





