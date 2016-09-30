İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi’nin işbirliğiyle Doğanlar’da yapılan kentin yeni stadı, 1 Ekim Cumartesi günü Göztepe-Elazığspor karşılaşmasıyla kapılarını açıyor. UEFA standartlarında yapılan stat, yüksek kaliteli çimlerinde Süper Lig'in iki güçlü adayını ağırlayacak.





Maç günlerine özel otobüs seferleri



Taraftarların Bornova Stadı'na ulaşımını sağlamak için ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından, Evka 3 Aktarma İstasyonu'ndan kısa aralıklarla körüklü otobüsler kaldırılacak. Sefereler, müsabakalardan iki saat önce başlayacak. Ayrıca mevcut hatlardan 317 No'lu Kavaklıdere-Evka 3 Metro, 358 No'lu Hurdacılar Sitesi- Bornova Metro otobüsleri ile de yeni stada ulaşılabilecek.





Yeni stada yeni yol



Yol yapım çalışmaları ve çevre düzenlemelerini de üstlenen Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak stada rahat ulaşım için tüm olanaklarını seferber etti. Doğanlar’da 27 bin metrekarelik alanda alt yapı ve asfalt çalışmaları yapıldı. Yeni bir imar yolu da ulaşıma açılarak Ankara Caddesi üzerindeki Naldöken Kavşağı’ndan stada bağlantı sağlandı. İzmir’in yeni stadı için çevre düzenlemeleri yapıldı. 50 metre yüksekliğindeki aydınlatma direkleriyle birlikte otopark sorununu ortadan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğanlar’da inşa edilen stadın yapımı için arsa bedelleri de dahil önemli bir kaynak ayırdı.





Seyirci kapasitesi 12 bin 500'e çıkıyor



Yapımı tamamlanan ikinci etap çalışmaları ile 6 bin 500 seyirci kapasitesine ulaşan Bornova Stadı’nda Süper Lig de dahil bütün maçlar günün her saatinde oynanabilecek. Stadın üçüncü etap çalışmaları kapsamında kuzey tribünü tamamlandığında seyirci kapasitesi 12 bin 500’e çıkacak.



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