Bornova’da sevimli dostlara sıcak belediye eli

Sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Bornova Belediyesi, “Satın Alma Sahiplen” sloganıyla haftanın iki günü Büyükpark’ta kurduğu stant ile sokakta yaşayan hayvanların sıcak bir yuva bulmasına yardımcı olmaya devam ediyor

Bornova Belediyesi’nin her Çarşamba ve Cumartesi günü Büyükpark’ta açtığı “Satın Alma Sahiplen” standı hayvanseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başladıgı günden bugüne 398 sokak hayvanını sahiplendiren Bornova Belediyesi, bu ay içerisinde toplam 50 sokak hayvanının sıcak birer yuva bulmalarını sağladı.

Bir hevesle sahiplenilip hastalanınca, büyüyünce ya da sıkılınca sokağa terk edilmiş yüzlerce cana kucak açan Bornova Belediyesi, dostlarımıza yeni yuvalar bulmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle artan sıcakların ardından sokakta yaşayan hayvanları da unutmayan Bornova Belediyesi, ilçedeki tüm park ve bahçelere yaptıgı beslenme noktalarıyla can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyor.

Sahiplendirme kampanyası ses getirdi

Bornova Belediyesi’nin geçen yıldan beri devam ettirdiği “Satın Alma Sahiplen “ kapsamında başlattığı kampanyada bir yıl içerisinde 398 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri 11.00-17.00 saatleri arasında Büyükpark’ta stantlar kurularak sokak hayvanlarıyla hayvanseverleri bir araya getiren Bornova Belediyesi’nin bu kampanyası oldukça ses getirdi. Kurulan stantlarda özellikle öncelik tanınan engelli hayvanları sahiplenen vatandaşlar, bir canı sokaktan kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornava’nın tüm canlıların evi olduğunu ve her canlının yaşam hakkının olduğunu ifade ederek”Göreve geldiğimiz günden bu zamana “Bornova Bizim Evimiz” sloganıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda kentimizde yaşayan her canlı bizim için değerlidir. Savunmasız olan sokak hayvanları için de imkanlarımız dahilinde en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda revize ettiğimiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde dostlarımızın kısırlaştırılma ve tedavi süreçlerine daha etkili bir şekilde gerçekleştiriyor, hayvanseverlerimizle ortak projeler üretiyoruz”dedi.

Başkan Atila ayrıca sıcak havalar nedeniyle Bornovalıların kapı önlerine her gün bir kap su koymayı unutmamalarını istedi.

Hayvanseverlerden projeye tam not

Düzenlenen etkinlikte özellikle yavru kedi ve köpekler yeni bir sıcak yuva ve hayatta kalma şansı buluyor. Hayvanseverlerin de büyük destek verdiği sahiplendirme etkinliğine katılarak sokaktan bir can kurtaran vatandaşlar, Bornova Belediyesi veterinerleri tarafından bilgilendiriyor. Son yıllarda Bornova Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda kedi evlerinden köpek kulübelerine, hayvan dostu taksi duraklarından sokak hayvanlarının tedavi ve aşılanmasına kadar birçok önemli projeye imza attığını ifade eden hayvanseverler, duyarlılığından dolayı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.