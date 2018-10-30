Bornovalı çocuklardan 29 Ekim’e özel konser

Bornovalı çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çok özel bir konser ile sahnedeydi. Bornova Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Barış için Müzik Vakfı işbirliğinde, 2015 yılından bu yana eğitim alan çocuklar, Yaşar Üniversitesi’ndeki konserde büyük beğeni topladı. 112 çocuk, 23 Nisan’da ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak. Bu müjdeli haberi konser sırasında Şef Tolga Akın verdi

Bornovalı çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri için sahnedeydi. ‘Barış için Müzik’ projesi kapsamında, Bornova Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Barış için Müzik Vakfı işbirliğinde, Naldöken Kültür Merkezi’nde 2015 yılından bu yana eğitim alan çocuklar, Cumhuriyet’in ilanının 95. yılında büyük bir heyecan yaşadı. Şef Tolga Akın yönetimindeki çocuk orkestrası, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu’ndaki konserde birbirinden özel parçaları başarıyla seslendirdi. Konser, hep bir ağızdan söylenen” İzmir Marşı” ile son buldu. Başta sahnede büyük heyecan çocukların aileleri olmak üzere salonu dolduranlar, ellerindeki Türk Bayrakları ile coşkuya katıldı. Performansları ile büyük beğeni toplayan çocuklar ayakta alkışlandı.

İzDSO ile aynı sahneyi paylaşacaklar

Şef Tolga Akın, Bornovalı çocukların 23 Nisan’da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte sahnede olacağını söyledi. İki yıldır Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Nisan konseri verdiklerini hatırlatan Akın, “Bu çocuklarımız adına çok gurur verici bir durum” dedi.

Konseri, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Başkanı Şerife İnci Eren, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Akkaya, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Hamamcılar ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Tacettin Bulut ile Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım Sözer birlikte izledi.

Çok özel bir proje

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sözer, konser öncesi yaptığı konuşmada, Yaşar Üniversitesi olarak böylesi özel bir konsere ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.Cevdet İnci Eğitim Vakfı Başkanı Şerife İnci Eren, Avrupa Gönüllük Hizmeti kapsamında hazırladıkları projeden olumlu yanıt aldıklarını belirterek, bir Alman bir de Macar eğitmenin Bornovalı çocuklarının müzik eğitimine destek olacaklarını söyledi. Eren, Atatürk’ün izinde yürüyen bir dernek olarak kendilerine büyük destek veren proje ortakları Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti. Bornova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Akkaya ise Belediye olarak çocukların eğitime yönelik pek çok proje hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “İncivak ile birlikte yürüttüğümüz bu proje çocuklarımızn kişisel gelişimleri

için de büyük önem taşıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.