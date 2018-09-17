Bornova’nın parkları yenileniyor

Bornova Belediyesi, bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırıp yeşil alanları arttırırken bir yandan da mevcut parkları yenilemeye devam ediyor. İnönü Mahallesi 1006 Sokak’taki park da bu kapsamda yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. İlçedeki park sayısını 2018 yılı sonuna kadar 541’e çıkarmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, toplam yeşil alan miktarını da 4 milyon 124 bin metrekareye çıkaracak. Bornova’da kişi başına 9.34 metrekare yeşil alan düşüyor

Bornova Belediyesi, çocukların özgürce koşup oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya, mevcut parkları da yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda İnönü Mahallesi 1006 Sokak üzerindeki park da tamamen yenilendi. Yenileme çalışmaları kapsamında toplam 1300 metrekare alana yayılan parkın çocuk oyun alanı bölümündeki kum zemin kauçuk kaplama ile değiştirilerek daha güvenli ve hijyenik bir ortam oluşturuldu.

Mevcut bank ve çöp kovalarının sayısının arttırıldığı parkın, peyzaj düzenlemesi de elden geçirildi. Ağaç ve bitki dokusu sürekli bakım ve yenileme çalışmaları ile korunan park, çocuklar ve yetişkinler için daha keyifli bir oyun ve dinlenme alanı haline getirildi. Ayrıca alanda bulunan merdiven yenilenerek daha güvenli hale getirildi, yürüyüş yolunun çevresindeki bordürler yenilendi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yenileme çalışmalarının vatandaşların daha iyi bir çevrede, yeşil ile içiçe yaşaması için yapıldığını belirterek, “Parklarımızın bakımlarını düzenli olarak yaparken bir yandan da iyileştirilmesi gereken parklarımızı ele alıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında toplam 50 parkımızı başta aşağı yenileyeceğiz, 15 yeni parkı hizmete açacağız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9.34 metrekare olduğu ilçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için de aralıksız çalışıyoruz” dedi.