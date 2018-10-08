Bornova’ya yeni bir spor tesisi daha

Bornova Belediyesi, eski köy yerleşimi olan Yakaköy’de yapımını tamamladığı Spor Tesisi’nin açılışı, 2. Bornova Yakaköy Patika Koşuları ve Duatlonu ile birlikte yapıldı. Bölgenin yemyeşil dokusu içerisinde renkli ve heyacan dolu anlara sahne olan etkinlikler, büyük ilgi gördü. Yakaköy Muhtarı Mustafa Akar, 10 yıldır böylesi bir tesisin özlemini çektiklerine belirterek, “Yıllar sonra isteğimizi yerine Başkan Olgun Atila’ya ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi

Bornova Stadı ve Atatürk Spor Kompleksi gibi profesyonel liglere ev sahipliği yapan dev yatırımlar ile amatör kulüplere yönelik Naldöken Bahri Altıntabak ve Işıkkent Ata Albayrak Sahaları’nı hizmete açan Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanında spor tesisi yatırımlarınadevam ediyor. Tüm mahallelerde başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere yediden yetmişe herkesin spor yapabilmesi için yapılan tesislere bir yenisi Yakaköy’de eklendi.

Dopdolu açılış programı

İçerisinde bir halı saha ile spor aletlerinin bulunduğu Yakaköy Spor Tesisi, törenli açıldı. Başkan Olgun Atila, açılış kurdelesini vatandaşlarla birlikte kesti. Açılışın ardından gerçekleşen dostluk maçında da forma giyen Atila aynı alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde ailesi ile birlikte fıstık çamı fidanı dikti. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile Yakaköylü kadınların açtıkları stantlarda açılışa ayrı bir rent kattı. Açılış öncesi bölgenin yemyeşil dokusu içerisinde gerçekleştirilen 2. Yakaköy Patika Koşuları ve Duatlonu’nda dereceye giren sporcular ile Can Dostlar Parkur Koşusu’nunu kazananlar ödüllerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın elinden aldı.

Muhtar Akar: 10 yıllık isteğimizdi

Yakaköy Muhtarı Mustafa Akar, 10 yıldır böylesi bir tesisin özlemini çektiklerine belirterek, “Belediye Başkanımız Olgun Atila sağolsun bizzat sahiplendi ve bu güzel tesis köyümüze kazandırıldı.Yıllar sonra isteğimizi yerine Başkan Olgun Atila’ya ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Atila: Bu tesise sahip çıkın

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, sporda pek çok ilki gerçekleştiren bir kentte yaşıyor olmanın sorumluluğu ile çalıştıklarını belirterek, buldukları her alanı böylesi tesisler yaparak değerlendirdiklerini söyledi. Yerelde kalkınmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Atila, “Biz çocuklarımız alışveriş merkezlerinde değil, köylerimizde, böylesi doğal alanlarda zaman geçirsin istiyoruz. Dileğimiz ve arzumuz bu tesisin açıldığı gün gibi kalması. O yüzden burada yaşayan vatandaşlarımız burayı korumalı, çok iyi bakmalı. Böyle olsun ki; Biz bütçemizi yeni tesislere, yeni yatırımlara ayıralım.” dedi.