Bu başkanın makam aracı motosiklet!

İzmir’de Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li, 48 yaşındami Hüseyin Mutlu Akpınar, makam aracı yerine motosiklet kullanıyor. Daha önce makamına bir süre de bisikletle de gidip gelen Akpınar, yaz sıcakları nedeniyle terlememek ve daha hızlı hareket etmek için motosikleti tercih etti. Başına kask takınca tanınmayan Akpınar, sokakları motosikletle gezerek yatırımları yerinde denetliyor

Karşıyaka Belediye Başkanı olduktan sonra anılarını 'Bir başkan bir şehir bir aşk' adlı kitapta toplayan Hüseyin Mutlu Akpınar, partisinin referandum mitinglerinde bateri çalmasıyla da dikkat çekti. Renkli kişiliğe sahip Akpınar, bu kez makam aracı yerine motosiklet tercihiyle ilgi odağı oldu. Evinden makamına bir süre bisiklet ile giden Akpınar, yaz aylarıyla birlikte motosiklet kullanmaya başladı. Motosikleti "Özgürlük" diye tanımlayan Akpınar, sağladığı kolaylığı şöyle anlattı:



“Bisiklet sürmeyle başladığım belediye başkanlığı dönemimde artık motosiklete geçtim. Bisikletle evden çıkıp makama gitmek yaz aylarında oldukça zor oluyor çünkü terliyorum. Motorla en azından daha seri ve terlemeden makamıma gidiyorum. Büyük bir rahatlık, özgürlük, daha çok kendimle kalıyorum motorun üzerinde. Makam aracıyla tanınıyorsunuz, motosiklet bir bakıma da kamuflaj oluyor ve çalışmaları yerinde izliyorum. Park bahçeler müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü yollarda sokaklarda çalışıyor. Bazen başkanın geldiğini fark etmiyorlar. Onları gözlemleyip eksikliklerini de gördükten sonra daha iyi hizmet üretmenin yolunu buluyoruz."





“MOTOSİKLETLE TRAFİKTE HİÇ SIKINTI YAŞAMADIM"



Bisiklet ve motosiklet için ayrı yolların yapılmasına karşı olduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti:



“Trafikte saygı bisiklete de motosiklete de diğer araçlara olduğu gibi olmalı. Bugün ne yazık ki Türkiye’de ciddi bir kültür erozyonu yaşanıyor. Bırakın bisikletliyi, motorluyu araç sürücüleri birbirine girmiş. Çok saygısız davranış biçimi geliştirilirken, motor ve bisiklete saygı gösterilmesini beklemiyor insanlar ve bir korku içinde biniyor. İzmir’in bu noktada çok daha çağdaş bir kent olduğunu düşünüyorum. Motor kullanmaya başladığım günden beri trafikte hiçbir zaman bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Ama genelleme yaptığımız zaman araç sürücülerinde motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına karşı ciddi bir eksiklik var."



“MOTOSİKLET VE BİSİKLET KULLANIMI ARTIRILMALI"



Motor ve bisiklet kullanımının artırılması ve desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Akpınar, bu araçların çevresel etkenler, ucuz ulaşım, hem de trafik sorunun ortadan kaldırmak için iyi birer ulaşım aracı olduğunu söyledi. Kentler geliştikçe planlamanın getirdiği zorluklarla beraber yolların da darlığının ulaşımda ciddi sorunlara yol açtığını belirten Akpınar şöyle dedi:





“Herkeste ikişer üçer araç var ve içinde birer kişi var. Toplu ulaşımı kullanmanın ya da bisiklet ve motosikletin hem ekonomiye katkı sağladığını hem de özgürlüğü, mutluluğu yaşattığını düşünüyorum. Her yıl bisiklet organizasyonu düzenliyoruz. Bu yıl yine binlerce bisikletli yurttaşımızla Karşıyakamızda bir bisiklet festivali düzenleyeceğiz. Artık ben motor kullandığım için motosiklet kulüpleri de ‘motor süren bir başkanımız var ve Karşıyaka’da festival yapmalıyız’ diyorlar, haklılar. Motora binen, kitap yazan, bateri çalan, şarkı söyleyen, yüksek lisans yapan başkan. ‘Şimdi senden ne göreceğiz başkan’ diyorlar. İnsana dair her şeyi göreceksiniz. Ben başkandan önce bir insanım. Hizmetleri üretirken de halktan biri olarak onların temsilcisi olarak en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."