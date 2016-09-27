Buca Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliği ile belediye personelini yangın ve deprem konusunda bilinçlendirmek için eğitim düzenledi. Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimde, acil durumlarda tahliye, yangın anında hareket, yangına müdahale ve olası bir depremde yapılması gerekenler anlatıldı.



İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitmeni Zeynep Sarıtaş ve Buca Belediyesi sivil savunma uzmanı Nermin Seçen tarafından verilen eğitimde personele ilk olarak, yangın çeşitleri, yangın tüpü kullanımı ve söndürme teknikleri anlatıldı. Elektronik yangın söndürme simülatörü ile de eğitim alan personele daha sonra depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonra yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem sırasında uygulanacak hayat üçgeni pozisyonununun aktarıldığı eğitimin ardından deprem simülatöründe olası bir depremi yaşayan personel, aldıkları deprem eğitimini simülatörde uyguladı. Deprem deneyiminin ardından belediye çalışanları, yangın tüpü kullanarak yangına müdahalede bulundu.











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