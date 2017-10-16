Buca'da veliler yol kapattı, eylem yaptı!

İzmir Buca'da bulunan bir okulun dışarıda bulunan tuvaletine madde bağımlıları girince veliler eylem yaptı

Olay Buca'nın Göksu Mahallesi'nde yer alan İrfan Nadir İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun bahçesinde bulunan tuvalete madde bağımlıları geldi ve burada uyuşturucu kullandı. Bunu gören bazı öğrenciler de büyük korku yaşadı. Öğrencilerin durumu velilere anlatması üzerine veliler toplanarak okul önünde eylem yaptı.



Yolu trafiğe kapatan veliler, çocuklarının can güvenliğinin olmadığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.



Veliler adına açıklama yapan Hanife Özcan şunları söyledi: "Geçen hafta okul bahçesindeki tuvalete öğrenci olmayan birkaç genç girmiş, içeride uyuşturucu madde kullanmışlar. İçeriye giren öğrenciler korkup, panik yaşamış. Biz okul bahçesinde tuvalet istemiyoruz. Bazı veliler de iki üç kişinin girip çıktığını görmüş. Çocuklarımızın can güvenliği yok. Okul duvarındaki tel örgülerin yükseltilmesini istiyoruz. Okulda güvenlik var ama yetersiz. Okulun bahçesi çok geniş. Tuvaletler binaya alınsın ya da ek bina yapılsın. Ayrıca okulun önünden, bu sokaktan belediye otobüsleri geçiyor. Bunları da istemiyoruz. Önlem alınması için öğrencilere bir şey olması mı gerekiyor."



Açıklama sonrası polis velileri ikna ederek dağılmalarını sağladı. Daha sonra yol trafiğe açılarak trafik normale döndü.