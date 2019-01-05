Buca’da ocaklar 2019’da da kaynayacak

Sosyal belediyeciliğe örnek projeleriyle Buca’da dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan Buca Belediyesi , “Ocaklar Sönmesin Tencereler Kaynasın” projesini 2019 yılında da sürdürerek, ihtiyaç sahibi 1500 aileye 4500 mutfak tüpü dağıtacak.

Mali durumu yerinde olmayan, ihtiyaç sahibi Bucalıların evinde kaynayan bir tenceresi olsun, yuvalarından aş kokusu eksik olmasın düşüncesiyle “Ocaklar sönmesin, tencereler kaynasın” projesini kararlılıkla sürdüren Buca Belediyesi, Bucalıların yüzünü güldürmeye 2019’da da devam edecek.

Merkezine insanı koyduğu sosyal projeleri ile binlerce Bucalının hayatına dokunup, yaşamlarını kolaylaştıran Buca Belediyesi, yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü dağıtımını içeren “Ocaklar sönmesin, tencereler kaynasın” projesine 2019 yılı içinde start verdi. 2018 yılında 1500 aileye tüp desteği sağlayarak yuvalarını sıcak yemeksiz bırakmayan Belediye, 2019 yılında da 1500 ihtiyaç sahibi aileye 4500 mutfak tüpü dağıtacak. Tüp desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurması yeterli olacak.

Ücretsiz tüp kartını alan dar gelirli vatandaşlar 4 ayda bir 12 kg’lık mutfak tüpü desteği alabiliyor. Tüpleri bitince bayi ile iletişime geçen vatandaşlar, Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen tüp kartlarını göstererek tüp ihtiyacını karşılayabiliyor. Yetkili bayii tarafından ihtiyaç sahibinin evlerine getirilen tüpler, güvenli bir şekilde takılıp kontrol edildikten sonra teslim ediliyor.