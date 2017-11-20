Bucalı kadınlar meslek öğreniyor

Buca Belediyesi yıl boyunca açtığı mesleki eğitim ve hobi kursları ile Bucalı kadınların boş zamanlarını değerlendirmelerinin yanında iş sahibi olmalarının da kapılarını açıyor

Buca Belediyesi'nin Çamlıkule Kültür Spor ve Sanat Merkezi'nde açtığı ve en yoğun talep gören ücretsiz kuaförlük kursu kadınların 4 yıllık eğitimi 1,5 yılda tamamlayarak çalışma hayatına katılmalarını sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar kredi desteği alarak işyeri açıp, kendi ayakları üzerinde durabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Bucalı kadınlar belediyenin açtığı kurslar sayesinde işyeri sahibi oluyor. Buca Belediyesi'nin kadınlara yönelik olarak açtığı kurslarla meslek sahibi olan kadınlar, işyerlerini açıp kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor. Çamlıkule Kültür Spor ve Sanat Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz kuaförlük kursu da bu kurslardan sadece biri. Herhangi bir mesleği olmadığı gibi eğitimine de bütçe ayıramayan kadınlar, Buca Belediyesi'nin açtığı kuaförlük kursuna yoğun talep gösteriyor.



4 yıllık eğitim 1,5 yıla iniyor



Buca Halk Eğitim Merkezi'nin uzman eğitmenlerince verilen uygulamalı eğitimler Bucalı kadınların 4 yılda alabilecekleri eğitimi 1,5 yıl gibi kısa sürede alarak çalışma hayatına katılmalarını sağlıyor. Haftada 5 gün toplam 1432 saat verilen eğitimlerin ardından Mesleki Eğitim Merkezlerinde sınava girmeye hak kazanan kadınlar kalfalık belgesini alabiliyor. Kursuna katılan Bucalı kadınlar eğitimin ardından KOSGEB'den kredi desteği alarak kendi işyerlerini kurup daha güçlü, eğitimli ve kendi parasını kazanabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.



