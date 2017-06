Burak Kılanç, "Ülke genelinde bilinçli ve doğru tercih yapılmıyor"

İZMİR'İN Bayraklı İlçesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği seminerle İzmirli rehber öğretmenlere LYS ve öğrenci yerleştirme sisteminde yapılan son değişikler anlatıldı. Öğretmenlere seminer veren Burak Kılanç, "Her sene üniversiteyi kazanan öğrencilerin yaklaşık 100 bini kesin kayıt yapmıyor. Doğru tercih yapmama problemiyle karşı karşıyayız. Bu noktada rehber öğretmenlerimize büyük görev düşüyor ve oyunun kurallarını iyi bilmeleri gerekiyor" dedi

İstinye Üniversitesi Kurucu Genel Sekreteri Burak Kılanç, Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin organize ettiği seminerde, İzmir'de görevli rehber öğretmenlere üniversite tercihleri ile ilgili bilgi verdi. 2017 ÖSYS'nin LYS sürecinin bu hafta sonu başlayacağına dikkat çeken Kılanç, önümüzdeki 2 hafta sonu 5 LYS oturumu yapılacağını hatırlatarak, "Sınav sonrası oluşacak MF, TM, TS ve Dil puanları ile öğrenci alan bölümleri tercih etmek isteyen adaylar bu LYS oturumlarından Dil puanı dışında en az ikisine girmek durumundalar. Bir başka ifadeyle pek çok aday belki 2, belki 3-4-5 LYS oturumuna girecek. 2 hafta sonu sınavlarda geçecek. Adayların sınavlarda, sınav sırasında ya da arada bir hafta varsa sınavlar arasında gereksiz kaygıya endişeye kapıldıklarını görüyoruz. Bu performanslarını çok olumsuz etkiliyor. Soruların beklediğinden farklı geldiğini gören adaylardan bir kısmı süreci iyi yöneterek, eğer sorular bana zor geliyorsa herkese zor geliyordur diyerek yoluna devam ediyor. Bir kısmı da moralini bozuyor, hedeflediği üniversiteyi kazanamayacağını, ailesine bunu nasıl açıklayacağını düşünüyor. Performansları her geçen dakika düşüyor. Adaylar bu gibi beklenmedik durumla karşılaştıklarında süreci iyi yönetmeli. Sınav arasındaki 1 haftalık süreyi de iyi değerlendirmek gerekir. Sınav beklentiden kötü geçtiyse moral bozmadan aynı hedefe doğru odaklanmak gerekir, iyi geçtiyse gevşememek gerek. Bu uzun bir süreç, her bir saniyesinde odaklanmak gerek, sınav sırasında ve sınavlar arasında morallerini bozmasınlar" dedi.





"LYS SONUÇLARI 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK"





ÖSYM'nin web sitesinde bu yılki sınav takviminde LYS oturumlarının 18 Haziran'da tamamlandıktan sonra puanların ve sıralamaların 11 Temmuz'da açıklanacağını duyurduğunu hatırlatan Kılanç, "Tercih dönemi de pratik olarak bu tarihte başlayacak. Adaylar puanlarını ve sıralamalarını gördükten sonra tercihlerini büyük ölçüde belirlemeye başlayacaklar. 16-17 Temmuz tarihlerinde de resmi tercihlerin bildirilme süreci başlayacaktır. Burada önemli olan konu, 11 Temmuz'dan önce büyük bir ihtimalle 2017 tercih kılavuzu yayınlanacak, ufak tefek değişikliklerin dışında, yeni açılan bölümler, kontenjanlar ve öğrenci almayacak bölümler açıklanmış olacak. Öğrenciler bekleme sürecinde bu kılavuzu inceleyebilir" diye konuştu.





"ÜLKEMİZDE BİLİNÇLİ TERCİH YAPILMIYOR"





Yapılan çalışmalarla elde edilen pek çok verinin ülke genelinde bilinçli ve doğru tercih yapılmadığını belirten Kılanç, "Her sene üniversiteyi kazanan öğrencilerin yaklaşık 100 bini kesin kayıt yapmıyor. Doğru tercih yapmama problemiyle karşı karşıyayız. Bu noktada rehber öğretmenlerimize büyük görev düşüyor ve oyunun kurallarını iyi bilmeleri gerekiyor. Bugün rehber öğretmenlerimize yüksek öğretime geçiş sistemi ve YÖK Atlas sistemi ile ilgili bilgiler aktaracağız. Bu sene geçtiğimiz yıllara kıyasla tercih döneminde eğilimleri değiştirecek bazı değişiklikler var. Eğitim fakültelerindeki bölümlerin puan türünün değişmiş olması, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programları ve rehberlik, psikolojik danışmanlık programlarında 240 bin taban başarı sırası şartının gelmiş olması gibi değişiklikler var. Eskiden açık öğretim için YGS'ye girip barajı aşmak yeterli oluyordu, ancak Ocak ayındaki kılavuzda yeni koyulan kurallara göre, açık öğretimdeki programlar örgün öğretimdeki puan türünden öğrenci alacak. En önemli değişikli ise meslek liselerinin bu yıl sınavsız geçiş hakkının kalkmış olması. Bu hem öğrenciler, hem meslek lisesi rehber öğretmenleri için farklı bir deneyim olacak. Belki de pek çok devlet ve vakıf üniversitelerindeki iki yıllık programlarda bir takım boşlukların oluştuğunun göreceğiz" dedi.





"BU YIL SINAVSIZ GEÇİŞ YOK"





Sınavsız geçişin kaldırılmasıyla ilgili kanunun 2016 yılı sonunda yapıldığını ve ÖSYS kılavuzunun hemen yayınlandığını anlatan Kılanç, bu süreci takip etmeyen öğrencilerin son dakika böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Pek çok meslek lisesi öğrencisinin sınav ücretini yatırdığı halde sınava girmediğini belirten Kılanç, "Seneye yapılacak sınava hazırlanmayı tercih ettiler. YGS'ye girip de 150 puanı aşmış olan meslek lisesi mezunları meslek yüksek okullarındaki bölümleri tercih edebilecekler. Bu yıl meslek liseliler ve iki yıllık bölümleri tercih edecek adaylar rehber öğretmenleri ve uzmanları can kulağıyla dinlemeli" dedi.





"AİLELER, ÖĞRENCİYE BİR ARKADAŞ GİBİ YAKLAŞMALI"





Ailelere de tavsiyelerde bulunan Kılanç şöyle konuştu:





"Çocuğu sarmalamak gerekiyor, sevmek gerekiyor. Ondan hesap sorar gibi değil, bir arkadaş, bir dost gibi derdine çare olur gibi yaklaşmak gerekiyor. Unutulmaması gereken bir konu var ki kaygı bulaşıcıdır. Aday zaten sınav öncesi kaygı duyuyor. Aile de yersiz bir kaygı içindeyse aile içinde bu kaygı büyür ve zirve yapar. Onun için aile büyüklerinin hayat tecrübeleriyle gençlere sakin kalmak konusunda örnek olmaları gerekiyor. Onları sevdiklerini her hareketleriyle belli etmeleri gerekiyor."





"SINAV GÜNÜ İÇİN B VE C PLANLARI OLMALI"





Sınav öncesinde öğrencileri rahatlatacak sihirli bir formül olmadığını belirten Kılanç, "Herkesin hayatı kendine özgüdür. Herkes kendine özgü bir karakterdir. Sınava hazırlanma tarzı, konsantre olma tarzı değişiktir. Kaygıya kapılmamak gerekiyor, sınav yerini önceden gidip görmek gerekiyor. Sınav günü ile ilgili b ve c planlarının hazır olması gerekir. Örneğin sınava ailesi götürecekse arabanın lastiği patlamışsa ne yapılacağı önceden planlanmalı. Rutinin dışına da çıkmamak gerekir, daha güçlü beslenmek, daha uzun uyumak gibi. Olabildiğince sınava konsantre olmak, 09.45 sendromundan kurtulmak için de biraz daha erken çıkmakta fayda var" dedi.







Kaynak: