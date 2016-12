Büyükpark'a Bornova Belediyesi'nden bir mekan daha

Son üç yılda Kızlar Kahvesi, Down Kafe, Engelsiz Kafe ve Diyet Kafe olmak üzere özel temalı dört mekanı kente kazandıran Bornova Belediyesi, şimdi de Çınar Kafe’yi hizmete açmaya hazırlanıyor. Projesi hazırlanan özel mekan, Evka - 4’e taşınan Zabıta Müdürlüğü’nün Büyükpark’taki eski yerinde inşa ediliyor

Büyük Parkı vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bir alana dönüştürmeyi hedefleyen Bornova Belediyesi, Kızlar Kahvesi ve Down Kafe’nin ardından bu kez yaşlılar için Çınar Kafe projesini hayata geçiyor. Projesi hazırlanan özel mekan, Evka - 4’e taşınan Zabıta Müdürlüğü’nün Büyükpark’taki eski yerinde inşa edilecek. Çınar Kafe’de, çalınacak müziklerden dekorasyona, menüden oyun imkanlarına kadar her şey, yaş almış büyüklerimize uygun olacak.





Gençlere iş imkanı sunuluyor



Kızlar Kahvesi ile Down Kafe’nin yanısıra Dramalılar Köşkü’ndeki Diyet Kafe ile Çamdibi Atatürk Parkı’nda hizmete açılan Engelsiz Kafe’de olduğu gibi Çınar Kafe’de de ihtiyaç sahibi öğrencilere yarı zamanlı iş imkanı sunulacak. Bornova Belediyesi böylece istihdama da katkı sağlanmış olacak.



Büyük Park böylesi mekanlar yakışıyor



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, son üç yılda açtıkları özel konseptli kafeteryalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, “Bu mekanlar sadece Bornovalıların değil, tüm İzmirlilerin uğrak yeri oldu. Hatta İzmir ve yurt dışından ziyaretçileri bile ağırladı. Şimdi ise yine Büyük Park’ta değerli yaş almış büyüklerimiz için özel bir mekan tasarladık. Tarihi Büyük Park’ın yeşil dokusuna tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği böylesi mekanlar yakışıyor. Projesini hazırladığımız Çınar Kafe’yi en kısa zamanda hizmete açacağız” diye konuştu.