Büyükşehir 74 üretici için 120 toprak analizi yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Urla Belediyesi tarafından Urla'da toprak verimliliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen ücretsiz 'Toprak Analizi' sonuçlarının teslimi ve gübreleme önerileri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Urla'nın 14 Mahallesi'nde 74 üreticiye toplam 120 toprak analizi yapıldı

Kuşçular Köyü Dostlar Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Müdürü Ahmet Tomar, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.Toprak analizi sonuçlarını tek tek çiftçilere aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Laboratuvar Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşen Duman, üreticilere raporlar sonucunda neler yapmaları gerektiğini anlattı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan şöyle konuştu: 'Büyükşehir Başkanımız, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimizle birlikte hep beraber İzmir'i yerelden kalkındırmak için çalışıyoruz. Sizlerde bunun bir parçasısınız. Bu işleri yaparken de kesinlikle bilimi rehber alıyoruz. Toprağınızın yapısını bilmeniz gerekir çünkü yetiştirdiğiniz ürün doğru ürün mü, bu toprak için doğru ürün nedir, sizlere tavsiye edilen nedir, işte bunların hepsini öğrenmek için toprak analizi çok önemlidir. Her zaman bizim uzmanlarımıza danışabilirsiniz, bizler sizlerin yanındayız.'



Tarlalara villa yapılmasın

Tarımsal Daire Başkanlığı'nın Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kurulmuş olması ve bu kapsamda yapılan çalışmaların İzmir'i farklı kıldığını söyleyen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 'Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na ve Tarımsal Daire Başkanlığında görev yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tarıma çok önem veriliyor. Üreticimizle bire bir ilgileniliyor' dedi.Enginar festivali süresince dikim alanlarında yüzde 42'lik artış olduğunu belirten Uyar şunları söyledi: 'Geçen yılla bu yıl arasında bin dönüm fazla enginar dikildi. Birçok ürünü ithal ediyoruz. Biz bir tarım ülkesiyiz. Köylü Milletin Efendisi diyerek büyütülmüşken, şimdi bu yaşananlar bizi çok üzüyor. Bizim artık burada satabileceğimiz ürünler üretmemiz lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum bize inandığınız için. Cuma günü İstanbuldaydım ve herkes burada yaşamak istiyor. Yerlerimizin kıymetini bilelim. Topraklarımız satılmasın, üzerlerine villalar yapılmasın.'