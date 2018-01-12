ByLock kullanın talimatı Gülen'den gelmiş

İzmir'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polis tarafından yapılan operasyonla çökertilen FETÖ'nün lüks sitelerde gizlenen 'hücre yapılanması' üyelerine ait ‘ByLock’ yazışmaları deşifre edildi. Yazışmalarda, üyelerden inat etmeyip, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock'u kullanmalarının talep edildiği ve bunu örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in istediği yer aldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, yaklaşık 3 ay önce başvuruda bulunan itirafçı, örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi. Örgütün 'gaybubet evleri'nden (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) sorumlu itirafçının verdiği bilgiler sonrasında MİT, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, eş güdümlü çalışma yürüttü. İtirafçının adreslerini verdiği gaybubet evleri üzerinden başlayan çalışmada, 3 aylık takip sonrasında örgütteki dağılımı önlemeye çalışan, yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslere operasyonlar yapıldı. Örgütü Ege Bölgesi'nde toparlamaya çalışan sözde 'il imamı' S.K., 'Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu' M.T. ve 'Ege Bölgesi eğitim danışmanı' İ.B.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, yakalandı. FETÖ'deki çöküşü önlemeye çalışan şüphelilerin, İzmir'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri, dolar üzerinden kiraladıkları ve lüks araçlar kullandıkları saptandı.





FETHULLAH GÜLEN 'BYLOCK'U İSTEMİŞ



Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarına el konulmasıyla örgüte ait önemli bilgiler ile gizli yazışmalar da deşifre edildi. S.K. ile diğer örgüt üyelerinin, yakalandıkları güne kadar da başta ‘ByLock’ olmak üzere gizli haberleşme programlarını kullandıkları belirlendi. Deşifre edilen bu yazışmalarda, üyelerin inat etmeden gizli haberleşme programı ‘ByLock'u kullanmalarını, Fethullah Gülen'in istediği bilgisi yer aldı. S.K.'nin, örgüt üyeleriyle yaptığı ‘ByLock’ yazışmasında, üyelerden inat etmemelerini isteyip, şunları kaydettiği belirlendi:



"Abiler, Allah rızası için maliyeci ve kurbancı abileri arayıp alakasız şeyler söyleyerek üzerimizde olmayan şimşekleri üzerimize çekmeyelim. Allah aşkına ‘ByLock’ üzerinden iletişim kuralım. Bu süreçte dahi inat edip ‘ByLock’ kullanmıyorsak büyüğümüzün, ısrarla bu programları işaret etmesine rağmen inat ediyorsak bari telefon da kullanmayalım. Kiminle görüşeceksek evine gidelim. Cep telefonuyla uzun konuşmayalım. Ali Osman Abi'ye telefonla ulaşmayın. Bana ‘ByLock’ üzerinden ulaşın. Ben Ali Osman Abi'yi her gün görüyorum. Bana iletilen kurban paralarını ben ona toplu olarak iletirim."





'TOPLANTILAR KAMERALI YURTTA OLMASIN'



Yazışmalarda, örgüt üyelerinin aylık ve haftalık yapacakları toplantıların nasıl olmasını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazdığı da anlaşıldı. Örgüt üyelerinin mesajlaşmalarında, "Çok sayıda toplantı ihbarı geliyor. Toplantılar güvenlik girişli kamera kayıtlı yurtlarda asla olmamalı. Şimdiden ilgili hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" denildi.





CEZAEVİNDEKİ ÖRGÜT ÜYELERİNE 'PEYGAMBERLİ' MOTİVASYON



Örgütteki çöküşü önlemek için de her türlü dini ve manevi duyguların kullanıldığı, yazışmalardan tespit edildi. Öğretmenin, rüyasında peygamberi gördüğü ve onun aracılığıyla da mesaj gönderdiği bildirilen yazışmada, "Öğretmen arkadaşlarımızdan biri, sabaha namazında rüya görür. Medine'ye gider efendimizin evine gider. Kapıyı efendimiz açar arkadaşa. Türkiye'deki muhacirlere selam söylemesini ve bu sıkıntıların da aşılacağını söyler" denildi.





'SANDIK GÖREVLİLERİ HİZMETTEN OLSUN VE BİLİNMESİN'



ABD'de yapılan otel programlarının genel olarak iyi geçtiğine dair mesajın da bulunduğu yazışmalarda, örgütünün, seçimlerde nasıl organize oldukları da ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin bu yazışmasında, "Gaziemir'den 150 kişiye ihtiyaç var sandık için. Sandık görevlisi olacaklar 60 TL para alacak. Tedbirli, akıllı, hizmetten olduğunu belli etmeyecek vasıfta olması lazım. Yoksa aracı olan abimizi deşifre etmiş oluruz. Sağlam olsun gerekirse 20 kişi olsun risk almayalım" dediği öğrenildi.