Çeşme'de kaçış yolundaki 53 mülteci yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Suriyeli ile 2'si Eritreli, 6'sı Fas uyruklu toplam 53 mülteci yakalandı

Devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi, Uçburun Mevkisi açıklarında bir lastik botta mülteciler olduğunu belirledi. Botu durduran sahil güvenlik ekipleri 2'si Eritre, 6'sı Fas, 45'i de Suriyeli mültecileri kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınan 17'si çocuk toplam 53 mülteci, Çeşme İskelesi'ne getirilip, buradaki çadıra alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, mültecilerin üşümemesi için çadırdaki tüplü sobayı yaktı. Bazı mülteciler ıslak olan giysilerini ve ayakkabılarını çıkararak, kuruması için sobanın yanına astı. Mülteciler, çadırda birbirlerine yaslanarak uyudu.



Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan mültecilerin, kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.