Çeşme'de tekne faciası: 7 kişi öldü

İzmir'in Çeşme açıklarında dün gece içinde 16 kaçağın bulunduğu tekne battı. 7 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kaçaklar Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Çeşme'de tekne faciası: 7 kişi öldü

Karaburun Çeşme açıklarında Karaada mevkiinde dün geçe içinde 16 kaçağın bulunduğu tekne battı. İhbar üzerine Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot olaya müdahale etti. 4 Irak uyruklu 3 Somali uyruklu kaçak hayatını kaybetti. 1'i kadın 2'si çocuk 9 kaçak ise sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden kaçakların cesetleri Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sağ kurtarılan kaçaklar da aynı hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde cenazeler otopsi yapılmak üzere morgdan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Batan tekne Çeşme Limanı'na çekilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mülteci #çeşme #izmir
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