Çeşme sokakları yaz günlerini arattı

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen tropik fırtınanın en çok etkileyeceği yerlerden olacağı öngörülen İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesinde, her türlü önlem alındı. Yön değiştiren fırtınanın şiddeti değil, söylemi Çeşme'yi olumsuz etkiledi. Otellerdeki doluluk oranları, yüzde 30'a düşerken, sokaklar boş kaldı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Özellikle hafta sonları ilçemizde açık olan tüm oteller dolu olurdu ancak fırtına beklentisi, gelenleri engellediği gibi doluluklarımızı da tüketti. Bu da bizim için fırtına etkisi yarattı" dedi

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan 'tropik fırtına'nın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ve belediyelerde tüm ekipmanla önlemler alınırken, personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınanın en çok etkileyeceği noktalardan birinin, İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesi olacağı açıklandı. Hem belediye yetkilileri hem esnaf hem de otel işletmecileri fırtınaya karşı hazırlık yaptı. Ege kıyılarına ulaşmadan yön değiştiren fırtınanın yıkıcı etkileri Çeşme'de yaşanmasa da ilçe esnafı, ekonomik olarak etkilendi. Sonbaharda faaliyet gösterilen çok sayıda otelde doluluk oranları, yüzde 30'a düşerkeni rezervasyonlar iptal edildi. Otel müşterileri de olası olumsuzlukları yaşamamak için ilçeyi terk etti. Bunun yanı sıra özellikle sonbaharda hafta sonları günlük ziyaretçilerin akınına uğrayan ilçe merkezi ile Alaçatı'da da sokaklar boş kaldı. Esnaf iş yerini açmadı, açanlar da az sayıdaki ziyaretçiye hizmet vermeye çalıştı.

'İŞLERİMİZ DİBE VURDU'

İlçedeki fırtına beklentisinden etkilenen, hediyelik eşya satışı yapan Orhan Gümüş, "Hafta sonu gelecek olan müşteriler gelmedi. Son 48 saatte herkesin dilinde kasırga var. Bu da işlerimizi maalesef durdurdu. İşleri hafta sonuna göre ayarlıyorduk, sezon sonu olmasına rağmen hareketli geçiyordu. Ancak kasırga söylentisi çıktıktan sonra işlerimiz tamamen dibe vurdu" diye konuştu.

Çeşme'nin işlek caddelerinden birinde iş yeri bulunan Rıdvan Kadayıfçı da "Elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Kum torbaları hazırladık, kanalizasyonları belediye açtı. Elimizden gelen buydu; ancak tüm bu söylentilerden insanlar korktu otellerinden çıkmadı. İnsanlarda psikolojik olarak etki yarattı. Gelecek olanlar da vazgeçti. Normal zamanda işlerimiz çok iyiydi. Birçok esnaf arkadaşımız, iş yerini bile açmadı" dedi.

'GELİR KAYBINA UĞRADIK'

İlçede fırtına söyleminden en çok etkilenen kesim olan otel yöneticilerinden Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, gelir kaybı yaşadıklarını belirterek, "Fırtına tahminleri yapıldıktan sonra bizler de yoğun olarak hazırlıklarımızı yaptık. Ancak fırtınayı görmedik görmekte istemiyoruz. Buna karşılık söylentiler, açıklamalar, sosyal medya üzerindeki algı operasyonuyla Çeşme ciddi bir zarar gördü. Rezervasyonlar iptal edildi. Müşterilerimiz gitti. Doluluklar yüzde 30'lara düştü. 1 haftalık rezervasyonlara etki edecek duruma geldi. Fırtına gerçekten Çeşme zarar verdi. Hafta sonları genellikle dolu oluyoruz ama şu andaki doluluklarımız yüzde 30, yani doluluk oranlarında yüzde 70 kayıp yaşadık. Fırtına bize gelmeden fırtına etkisi yarattı. Gelir kaybına uğradık" diye konuştu.

BAŞKAN DALGIÇ: SEFERBERLİK HALİNDEYİZ

Fırtına beklentisi nedeniyle personelin izinlerini kaldırdıklarını, tüm ekipmanla hazır beklediklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ise "Bütün veriler gerçekten ciddi bir fırtına ve yağıştan söz ediyordu. Çok şükür, bir şey olmadı. Yağmur yağdı ancak her zamanki gibi yağdı. Biz de bütün hazırlıklarımızı yaptık, belediye imkanlarıyla seferberlik halindeyiz. Kazasız atlatmayı bekliyoruz" dedi.