Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürmüştü, istenen ceza belli oldu

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, boşanma davası açan eşi 23 yaşındaki Simge Alay'ı pompalı tüfekle öldüren, yanında bulunan arkadaşı Hakan Çakırca'yı da yaralayan Kadir Alay hakkında biri ağırlaştırılmış, iki kez ömür boyu hapis cezası istendi

Olay, geçen 25 Nisan 2016 tarihinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Simge Alay, Ağustos 2015'te, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Kadir Alay'la ikinci evliliğini yaptı. Ancak Simge Alay'ın hayatı, bu evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadı. Sibel Alay'ın, boşanma davası açtığı ve şikayette bulunduğu eşi için mahkeme, uzaklaştırma cezası verdi, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilince de tutukladı.

4 el ateş açtı