Çiğli'den Ovacık'a hibe kamyon

Çiğli Belediyesi tarafından, Çiğli'nin kardeş belediyesi olan Tunceli'nin Ovacık Belediyesi'ne vidanjör hibe edildi

Çiğli Belediyesi, ilçeler arası kaynaşmanın sağlanması ve kardeş belediyelerde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bir süredir yürüttüğü kardeş belediyelere hizmet aracı desteğine devam ediyor. Meclis kararı sonrası Çiğli'nin kardeş belediyesi olan Tunceli'nin Ovacık ilçesine vidanjör hibe edildi. Çiğli Belediyesi daha önce de Tunceli'nin Mazgirt, Pülümür ve Çemişgezek ilçelerine birer pikap kamyonet, Malatya Hekimhan'a ise kamyonet hibe etmişti.



Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, belediyeler arası ilişkileri güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla kardeş belediyelere destek olduklarını söyledi. Belediye başkanlarının talebi üzerine belediyelerin ihtiyacı olan araçların belediyelere hibe edildiğini belirten Başkan Arslan, 'Maddi sıkıntılar içinde hizmet üretmeye çalışan kardeş belediyelerimize desteğimiz sürüyor. Daha önce birçok belediyeye araç desteğinde bulunduk. Bu kez Ovacık Belediyesi'nden de talep geldi ve biz de bu talebi uygun gördük. Meclis kararımızın ardından ilçeye araç gönderdik. Ovacık halkına hayırlı uğurlu olsun' dedi.







