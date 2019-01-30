Cihaz tamir ederken canından oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezindeki arızalanan cihazı tamir etmek isteyen Ahmetcan Yiğit (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Cihaz tamir ederken canından oldu
30 Ocak 2019 Çarşamba 10:53

Olay, saat 20.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde güvenlik olarak çalıştığı öğrenilen Ahmetcan Yiğit, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek istedi. Cihazı tamir etmeye başlayan Yiğit, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yiğit, ablasının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salik Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cihaz tamir ederken #tamir #elektrik #elektrik akımı #Ahmetcan Yiğit
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