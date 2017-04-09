Çocuklar eğlenerek öğreniyor

YILDA 6 bin öğrenciye hizmet veren Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın 15 bin öğrenci hedefi doğrultusunda yeni açtığı sınıflarla eğitim desteğini arttırıyor

Bornovada eğitim gören öğrencilerin okul başarılarını ve kişisel gelişimlerini arttırmak için kurulan BELGEM, yeni açtığı sınıflarla eğitim desteğini arttırıyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın 15 bin öğrenciye destek olmak hedefi doğrultusunda hareket eden kurum, Dost Bilim Evi Etkinlik Sınıfı olarak açtığı 6 yeni sınıfta çocuklara eğlenerek öğrerenmenin keyfini yaşatıyor. 3. ve 4. sınıf öğrencileri açılan sınıflarda Matematik, Fen bilimleri ve Türkçe derslerini oyunlar, bulmacalar ve kendi yaptıkları çeşitli materyallerle işleyen çocuklar ilerideki hayatları içinde objektif bir bakış açısı kazanıyor. Haftada 2 gün 4 saat olarak işlenen derslerden 122 öğrenci yararlanıyor. İlk etapta 6 sınıf olarak başlayan kursların yaz aylarında 25'e çıkarılması ve yıl sonuna kadar da yararlanan öğrenci sayısının 500'ü bulması hedefleniyor.





ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ





İlçede yaşayan çocuklara ücretsiz eğitim desteği veren BELGEM'de kullanılan kitap, dergi ve basılı diğer yayınlar Bornova Belediyesi'nce karşılanıyor. BELGEM'de 6, 7, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık, lise mezunlarına YGS/ LYS' ye hazırlık, 4,5,6,7 ve 8. sınıflara ise yine okul derslerine destek kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı programlarına uygun İngilizce kursları düzenleniyor. Yılda 6 bin öğrenciye hizmet veren BELGEM'in12 Haziran 2017'de başlayacak yaz dönemi kurslarından yararlanmak isteyenler 1 Haziran 2017 tarihinde kayıt yaptıra bilecek.

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