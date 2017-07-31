Çocuklar içerde veliler dışarıda çalışıyor

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda spor okullarına gelen çocukların kurs saatinde artık veliler de boş durmuyor. Spor danışmanı Ferrin İlbay Yalnız'ın gözetiminde hem seminere hem de egzersiz programına katılan aileler, Gryokinesis adlı egzersiz metodu ile tanışıyor. Daha sağlıklı bir yaşam için ilk olarak doğru nefes alma tekniklerini öğrenen anne babalar, stres azaltma ve odaklanma gibi konularda bilgilendiriliyor.
Aktif şehir Karşıyaka
Düşünme ve davranış süreçlerinin bilinçli hale getirilmesinin sporda da etkili bir yöntem olduğunu anlatan Ferrin İlbay Yalnız, önümüzdeki haftalarda da seminerlerine ve egzersizlere devam edecek. 'Aktif Şehir' çalışmaları kapsamında belediye personeli için düzenlenen egzersiz etkinliği, yaz dönemi boyunca velilere yönelik olarak da devam edecek.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Bu yaz açtığımız kurslarla çocuklarımıza güvenli ve modern ortamlarda spor yapma imkanı sunuyoruz. Çocuklarımız hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini geliştirerek sosyalleşme imkanı buluyor. Çocuklarımız spor yaparken bekleyen velilerimiz de egzersiz etkinliklerimiz ile boş durmayacak. Her yaşta her branşta sporu desteklemeye devam edeceğiz' dedi.
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