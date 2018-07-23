Çocuklar için 'sarı' hazırlık

Eti ve Aktif Yaşam Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi, bu yıl İzmir'de çocuklara mutluluk getirecek. 30 Ağustos'a kadar bağışlanan eski bisikletler yenilenip okullar açılınca ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek

Süleyman Gülen- Eti ve Aktif Yaşam Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi, bu yıl İzmir'de çocuklara mutluluk getirecek. İnsanlar atıl durumda olan bisikletlerini dönüştürmek için İzmir Sundu Bisiklet noktalarına bırakabilecek. Atıl bisikletler kampanya bitiminde freninden lastiğine kadar yenilenip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin gerekliliği konusunda farkındalık yaratan ve bisiklet kullanımını teşvik eden proje, Türkiye'de hareketli yaşama liderlik etmeyi hedefliyor.

2014 yılında Eskişehir'de başlayan ve 2015 yılında İstanbul'a taşınan Eti Sarı Bisiklet Projesi kapsamında, 'hareketlilik' kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yayabilmek amacıyla bugüne kadar gerçekleştirilen ilkokul eğitimlerinden semt pazarı etkinliklerine, kampüs içi bisikletle ulaşımdan toplu sürüş etkinliklerine, mobil tamir aracı aktivitelerinden geri dönüşüm kampanyasına kadar çeşitli uygulamalar ile herkese bisiklet sevgisi aşılanıyor. Bu yıl da İzmir'e gelen proje, İzmir'deki çocukları sevindirmeyi hedefliyor.

2 milyon atıl bisiklet

Türkiye'de 2 milyon kadar atıl durumda kullanılmayan bisikletin ilgilerini çektiğini ve böyle bir işe başladıklarını belirten Aktif Yaşam Derneği'nden Özlem Alkan Oktay, 'Geçtiğimiz sene bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla İstanbul'u pilot bölge seçerek '2. El Bisiklet Kampanyası'nı yürüttük. Bu kampanyayı düzenlememizde, 2017 yılında Eti'nin yaptırdığı Türkiye Fiziksel Aktivite, Bisiklet ve Yürüyüş Pratikleri Araştırması'nın sonuçları etkili oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de 2 milyon atıl bisiklet bulunuyor. Bu kadar ciddi sayıdaki bisikletin kullanım dışı olması bizim açımızdan oldukça dikkat çekici oldu. Pek çok evde herhangi bir arızası nedeniyle veya çocukluk yıllarına ait olup da artık kullanılmayan bisikletler atıl durumda bekletiliyor. Biz bu atıl durumdaki bisikletleri gün ışığına çıkarıp tekrar kullanıma hazır hale getirmek ve yeni sahipleriyle buluşturmak amacıyla bir kampanya düzenlemeye karar verdik. 2017 yılında İstanbul'da toplanan 500'den fazla bisikletin bakım ve onarımla yenilenmesini sağlayarak İstanbul'da bulunan 3 ilkokulda öğrenim gören öğrencilere hediye ettik. 2018 yılında '2. El Bisiklet Kampanyası'nın kapsamını genişlettik ve Eskişehir, İzmir ve Konya olmak üzere 3 ilde 'Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası' başlattık. Bu illerde Sarı Bisiklet Teslim Noktaları belirledik ve bağışçıların bisikletlerini bu noktalara teslim etmeleri için duyurular yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İzmir'in kampanyaya olan ilgisi gerçekten çok olumlu. Birçok kişi İzmir'deki tedarikçi firmamız olan Sundu Bisiklet şubelerine bisikletlerini teslim etmek için başvuruyor' dedi.

Veren mutlu, alan mutlu

Sarı Bisiklet projesinin İzmir'deki tedarikçi firması olan Sundu Bisiklet'in ortaklarından Hüsnü Sundu, kampanya için bisikletini bırakmaya gelenlerde duygu yoğunluğu olduğunu söyledi. Sundu 'ETİ ve Aktif Yaşam Derneği'nin bizi bulmasıyla Sarı Bisiklet kampanyasına dahil olduk. Biz bu işin lojistik ve tamir tarafıyla ilgileniyoruz. İnsanların çok güzel geri bildirimleri oldu. Hedefin yarısına ulaştık. Sitelerde atıl durumda bisikletler var, onlardan çok talep alıyoruz ve gidip topluyoruz. Hedef 100 ancak şu durumda hedefi çok rahat yakalayıp geçeceğiz. Hedefi arttıracaklarını düşünüyorum. Şu an toplama işlemlerini yapıyoruz. Kampanyanın bitme tarihi olan 30 Ağustos'tan biraz önce tamirlerini yapacağız. Okullar açılınca dağıtımı yapılacak, muhtemelen onu da biz yaparız gibi görünüyor. Buraya insanlar çocuklarının elinde eski bisikletiyle birlikte geliyorlar. O bağışı yapmanın mutluluğunu insanların gözünde görüyorsunuz. Veren insanlar mutlu, alanlar da çok mutlu olacak' diye konuştu.