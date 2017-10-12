Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı

İZMİR'İN Bayraklı İlçesi'nde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen cezaevi firarısı Erman A., bugün sahte kimlikle yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.'yı, teknik ve fiziki takip sonucu dün Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.'nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.



Erman A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.



MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEPKİ



İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 33 yaşındaki Erman A., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yapılan sağlık kohntrollerinin ardından sorgulanmak üzere Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bu arada sosyal medyada Erman A.'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Erman A.'nın Çiçek Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından dövülmeye çalışıldığı görülüyor.





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