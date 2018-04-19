Çöken üst geçit nedeniyle durdurulan metro seferleri başlatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, dün altından geçen vincin çarptığı yaya üst geçidinin, hattın üzerine çökmesiyle bölgesel olarak durdurulan İzmir Metrosu seferleri, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Çöken üst geçit nedeniyle durdurulan metro seferleri başlatıldı
19 Nisan 2018 Perşembe 10:53

 Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, dün akşam saatlerinde, altından geçen vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü metro hattının üzerine, diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka- 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro seferlerinin durdurulması nedeniyle kent içi ulaşımda aksama olmaması için Sanayi Durağı'ndan Evka- 3 yönüne ek otobüs seferleri konuldu. Ekipler, gece boyu çalışarak, devrilen köprünün parçalarını raylardan kaldırıp, hattı ulaşıma açtı. Sabah saatlerinde ilk seferden itibaren metroda ulaşım normale döndü.

VİNÇ OPERATÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın ardından polis merkezine götürülüp, ifadesi alınan vinç operatörü İlker Burgaz'ın (33), 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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