Çöpçülükten senaristliğe

İZMİR'in Karşıyaka Belediyesi'nde şoför olarak çalışan 49 yaşındaki Yüksel Aydın, yazdığı senaryolarla adından söz ettiriyor. Sinemaya ilgisi başladıktan sonra Erden Ener Özel Konservatuvarı'nda oyunculuk ve senaristlik eğitimi alan Aydın, "Hiçbir zaman yaptığım işten utanmadım. Konservatuvarda eğitim aldıktan sonra sinema öncelikli işim oldu" dedi. Bir yıl sonra emekli olacağını belirten Aydın, kendi yapım şirketini kurmak istediğini söyledi

Karşıyaka Belediyesi'nde uzun süre temizlik işleri kadrosunda çalışan Yüksel Aydın 9 yıl boyunca kamyonun arkasında çöp topladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aydın belediyenin sınavında başarılı olarak şoförlük kadrosuna geçti. Çöpçülük yaptığı dönemde Alsancak'ta bir kafede otururken, yönetmen Ülkü Erakalın ve senarist Bülent Oran ile tanıştı. İkili kişi ile bir süre sohbet eden Aydın, Ülkü Erakalın'ın 'Ali Veli Deli' filminde asistanlık yapmak için anlaştı. İlk defa bir film setine giden, bir filmin çekimine canlı şahit olan Aydın, sinemaya ilgi duymaya başladı. O yıllarda Erden Ener Özel Konservatuvarı'nda oyunculuk ve senaristlik eğitimi aldı. Sonrasında sinemanın kendisi için öncelikli iş haline geldiğini belirten Aydın, şöyle dedi:"Belediyedeki işimi aksatmadan sinemayla ilgilenmeye başladım. Eşim ve çocuklarım uyuduktan sonra bilgisayar başına geçip sabah 04.00'e 05.00'e kadar senaryo yazıyorum. Şimdiye kadar 20 senaryo yazdım. Bunların arasında komedi filmi de var, aksiyon ve korku filmi de var. Bunlardan 7 tanesi çekildi. Çöpte bulunan bir çocuğun hikayesini yazdım 'Umutsuzlar' diye. Bu senaryom o zamanlar revaçta olan video film olarak çekildi. Şu an vizyonda olan 'Nefrin' filminin de senaryosunu yazdım."Belediyede yaptığı işten utanmadığını belirten Aydın, çöp toplarken ya da şoförlük yaparken işini en iyi biçimde yapmaya çalıştığını anlatırken, "Çöpümü toplayıp evime ekmek götürdüm. Hiçbir zaman yaptığım işten utanmadım, sıkılmadım. Konservatuarda eğitim aldıktan sonra sinema öncelikli işim oldu. Sektörde bir günde bir film yazan senarist olarak anılıyorum. Ben bilgisayar başına oturduğum zaman 120 dakikalık bir sinema filmini bir günde yazıyorum" diye konuştu.Bugüne kadar 12 dizi ve 4 sinema filminde rol aldığını belirten Aydın, şunları söyledi:"Soma 301' filminde rol aldım. 301 madencinin hayatını kaybettiği olayı anlatan bir film. Biz bu filmin gelirini bu madencilerin ailelerine bıraktık. Ancak, yasaklandığı için sinemalarda yer bulamadı. Çekim tarihlerinde yıllık izinlerimi kullanıyorum. Çok zamanımızı aldığı için iznim de kısıtlı olduğu için her projeyi de değerlendiremiyorum. İtalya'da çekilecek bir film için teklif aldım ama gidemedim. Şu anda 'İyi Kötü' diye bir sinema filmimiz var. Çekimleri devam ediyor. Yapımcılığını dayım yapıyor. 1 yıl sonra emekli olacağım. Dayımın da yardımıyla kendi yapım şirketimi kurup kendimi tamamen sinemaya vermek istiyorum."