Cumhuriyet’ten kalma okulda 3’üncü yangın

Basmane’de 3 yıl önce güvenlik gerekçesiyle boşaltılan, evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline gelen Yıldırım Kemal Bey İlkokulu’nda çıkan yangın, semt sakinlerinin büyük panik yaşamasına sebep oldu. Okulun 1929 yılında yapıldığı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinden olduğu belirtildi

Ali Budak- İzmir’in Konak ilçesine bağlı

Mahalleli çözüm bekliyor

Sürekli benzer olaylarla karşılaştıklarını ve huzurlarının kalmadığını belirten vatandaşlar, yetkililerden konuya çözüm bulmalarını istedi. Çıkan son yangında çıkan dumandan zehirlenme tehlikesi geçirdiğini ve çocukları tarafından acile kaldırıldığını dile getiren Naime Yılmaz, ‘Bu yaşanan ilk olay değil. Serseriler okulu mesken tuttu. Geceleri burada toplaşıp bali, esrar ve alkol içiyorlar. Okuldaki demir malzemelerini çalıyorlar. Çıkan yangında çıkan dumandan bayılmışım. Oğlum geldi beni acile götürdü. Lütfen bu soruna bir çare bulunsun’ dedi. Okulun ya tamamen yıkılmasını ya da bir an önce yenisinin yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, ‘İlk önceliğimiz okul. Okulumuzu geri istiyoruz. Çocuklarımız okula gitmek için eziyet çekiyor. Okula gidebilmek için Tepecik ve Kapılar’daki okullara gitmek zorunda kalıyorlar’ ifadelerini kullandı.

‘İnşaat temmuz sonu başlayacak’

Çıkan yangının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü de olay yerine giderek, okulun son durumu ile ilgili bilgi aldı. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’na da yazı gönderilerek konuyla ilgili bilgi verildi. Okulda yaşananlarla ilgili bilgi aldığımız İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yıldırım Kemal Bey İlkokulu’nun 2014’ün sonundan beri atıl durumda olduğunu belirterek, okulun güçlendirilmesi ile ilgili prosedür, iş ve işlemlerin mevcut İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi geldikten sonra başladığını söyledi. Yetkililer, güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olarak ise ‘Bakanlıkla görüşüldü, bütçe çıkarıldı, ödenek geldi, zemin etüdü yapıldı. Okul sit alanında yer aldığı için özel bir proje çizildi. Okulun güçlendirilmesi için önümüzdeki hafta ya da temmuzun ilk haftası büyük ihtimalle ihale aşamasına çıkılacak. Temmuzun sonu, ağustosun başı gibi de inşaat başlayacak’ bilgisini verdi.

Define bile aranmış

Okulda çıkan son yangın olayı ilk kez yaşanmıyor. Daha önce birçok kez yangın tehlikesi atlatan okul, hırsızlar tarafından defalarca da yağmalanmaya maruz kalmıştı. Kapı kilitlerini kırarak içeri giren hırsızlar, musluklardan kablolara kadar işe yarar ne varsa çaldı. Hatta okulun bahçesinde yer alan bir bölümde define avcıları tarafından, büyük çukurlar oluşturuldu. Tüm bu yaşananlara rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Dar sokakları olan mahalleye ise itfaiye araçlarının girmesi sorun çıkardığı için vatandaşlar acil çözüm talep ediyor. - İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde, 3 yıl önce istinat duvarının çökme tehlikesi üzerine boşaltılan Yıldırım Kemal Bey İlk okul u’nda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın mahallede büyük panik yaşanmasına sebep olurken, okulun yanındaki evler de büyük bir tehlike atlattı. Mahalle sakinlerinden alınan bilgide, okulun özellikle geceleri evsizler tarafından mesken edildiği, bu kişilerin orada esrar ve alkol içtikleri ve ateş yaktıkları bildirildi. Daha önce de 3 kez yangın çıkan okulda çıkan son yangının da bu sebeple gerçekleştiği tahmin edilirken, semt sakinleri yaşanan olaylardan dolayı büyük tedirginlik yaşadı.Sürekli benzer olaylarla karşılaştıklarını ve huzurlarının kalmadığını belirten vatandaşlar, yetkililerden konuya çözüm bulmalarını istedi. Çıkan son yangında çıkan dumandan zehirlenme tehlikesi geçirdiğini ve çocukları tarafından acile kaldırıldığını dile getiren Naime Yılmaz, ‘Bu yaşanan ilk olay değil. Serseriler okulu mesken tuttu. Geceleri burada toplaşıp bali, esrar ve alkol içiyorlar. Okuldaki demir malzemelerini çalıyorlar. Çıkan yangında çıkan dumandan bayılmışım. Oğlum geldi beni acile götürdü. Lütfen bu soruna bir çare bulunsun’ dedi. Okulun ya tamamen yıkılmasını ya da bir an önce yenisinin yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, ‘İlk önceliğimiz okul. Okulumuzu geri istiyoruz. Çocuklarımız okula gitmek için eziyet çekiyor. Okula gidebilmek için Tepecik ve Kapılar’daki okullara gitmek zorunda kalıyorlar’ ifadelerini kullandı.Çıkan yangının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü de olay yerine giderek, okulun son durumu ile ilgili bilgi aldı. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’na da yazı gönderilerek konuyla ilgili bilgi verildi. Okulda yaşananlarla ilgili bilgi aldığımız İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yıldırım Kemal Bey İlkokulu’nun 2014’ün sonundan beri atıl durumda olduğunu belirterek, okulun güçlendirilmesi ile ilgili prosedür, iş ve işlemlerin mevcut İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi geldikten sonra başladığını söyledi. Yetkililer, güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olarak ise ‘Bakanlıkla görüşüldü, bütçe çıkarıldı, ödenek geldi, zemin etüdü yapıldı. Okul sit alanında yer aldığı için özel bir proje çizildi. Okulun güçlendirilmesi için önümüzdeki hafta ya da temmuzun ilk haftası büyük ihtimalle ihale aşamasına çıkılacak. Temmuzun sonu, ağustosun başı gibi de inşaat başlayacak’ bilgisini verdi.Okulda çıkan son yangın olayı ilk kez yaşanmıyor. Daha önce birçok kez yangın tehlikesi atlatan okul, hırsızlar tarafından defalarca da yağmalanmaya maruz kalmıştı. Kapı kilitlerini kırarak içeri giren hırsızlar, musluklardan kablolara kadar işe yarar ne varsa çaldı. Hatta okulun bahçesinde yer alan bir bölümde define avcıları tarafından, büyük çukurlar oluşturuldu. Tüm bu yaşananlara rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Dar sokakları olan mahalleye ise itfaiye araçlarının girmesi sorun çıkardığı için vatandaşlar acil çözüm talep ediyor.