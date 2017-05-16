Denetimler sıkılaştırılmalı

Türkiye genelinde araçların mekanik bakımının yapılması gerektiğine işaret çeken Demirel, "Organizasyonlar şehirler arasında düzenleniyor. Uzun yola çıkılıyor. Etkinliği düzenleyenlerle ilgili kendi arabası mı, kiralık mı, bakımı var mı gibi denetimlerin ciddiyetle yürütülmesi gerekiyor. Bunun yanında etkinlik fiyatları da çok önemli. 50 TL'den aşağıya düzenlenen gezi turlarına, organizasyonlara pek güvenmemek gerek. Bu etkinlik 150-200 lira arası ama otel parası da dahil oluyor, 1 gece kalıp döneceklerdi" dedi.
10 yıldan yaşlı arabalar, trafiğe çıkmamalı
Demirel, "Tura çıkan araçlarla ilgili karayolları genelgesinde ne deniyorsa uygulanması gerekiyor. Karayollarının burada çok hassas denetim yapması gerekiyor. Her yola bir denetimci dikilse, geçen araçlar belli güzergahlarda durdurularak denetimi sorgulansa bu tür kazaların önüne ciddi anlamda geçilmiş olur. 10 yıldan daha yaşlı arabalar tura çıkmamalı mesela, aracın 2003 model bir araç olduğu söyleniyor. Eğer 10 yıl diye bir karar alınmışsa karayollarınca, o halde trafikten men edeceksin bu tür araçları. Ceza keseceksin, bir daha çıkamayacak duruma gelecek" dedi.
Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:
Kamera kayıtlarından da görüldüğü gibi kaza yapan araç süratle geçiyor oradan. 38 tane can taşıyan bir araç şoförünün bu kadar riske girmemesi gerekiyor. Ancak Sakar Geçidi'yle ilgili de çalışma yapılabilir. O virajlı yola tünel yapılması başka kazalara sebebiyet vermemesi için çok önemli. O yol tam tursitik bölge, Fethiye yolu da oradan geçiyor.